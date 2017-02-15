Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен по концессии поставить в Кстовский район теплоресурсы на 400 млн рублей в 2017 году Общество





"Плановый объем начислений по тепловой энергии и горячему водоснабжению в рамках концессии по управлению Группой "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области в 2017 году составит 416 млн рублей. Концессия даст возможность компании реализовать инвестпрограмму модернизации теплосетевого имущества и повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.



С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным







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В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети. Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен в рамках концессии поставить потребителям Кстовского района тепловые ресурсы на 400 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании."Плановый объем начислений по тепловой энергии и горячему водоснабжению в рамках концессии по управлению Группой "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области в 2017 году составит 416 млн рублей. Концессия даст возможность компании реализовать инвестпрограмму модернизации теплосетевого имущества и повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным соглашением компания Т Плюс" осуществляет поставку тепловой энергии и ГВС потребителям Кстовского района, а также производит и самостоятельно поставляет горячую воду конечным потребителям. Кстова. До 1 января 2017 года "Т Плюс" производила поставку теплоэнергии для производства горячей воды оптовому потребителю-перепродавцу - ОАО "ТСКР". Напомним , что концессионное соглашение по управлению объектами теплоснабжения и ГВС Кстовского района сроком 30 лет подписано в декабре 2016 года. В рамках соглашения сумма инвестиций Группы "Т Плюс" в теплосетевые активы Кстова и района составит 3,3 млрд рублей.СПРАВКА:В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.

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