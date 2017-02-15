Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2017 18:33  [19] Валерий Шанцев заявил о создании рабочей комиссии с целью сохранения обнаруженных атриумов на Бору Нижегородской области
16 февраля 2017 18:30  [31] "Волга" заняла II место в России по охвату телезрителей среди самостоятельно вещающих каналов в III квартале 2016 года
16 февраля 2017 18:10  [49] Нижегородские синоптики прогнозируют до -20º ночью 16-17 февраля
16 февраля 2017 18:05  [58] Ассоциация "НАУРАЖ" планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду
16 февраля 2017 17:27  [70] БФ "ОМК-Участие" собрал более 160 тысяч рублей в рамках акции в Выксе Нижегородской области 14 февраля
16 февраля 2017 17:19  [79] "РУК" намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах
16 февраля 2017 16:07  [90] Команда из Ленинского района победила во втором полуфинале викторины "Битва за Нижний"
16 февраля 2017 15:53  [113] Нижегородская администрация намерена уйти от дублирования льгот для школьников из малоимущих семей к сентябрю 2017 года
16 февраля 2017 15:47  [209] Птицефабрика "Павловская" была уведомлена о результатах исследования, претензий от компании не было, - Роскачество
16 февраля 2017 14:40  [319] Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен по концессии поставить в Кстовский район теплоресурсы на 400 млн рублей в 2017 году

16 февраля 2017 12:20  [134] Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" намерен в рамках концессии поставить потребителям Кстовского района тепловые ресурсы на 400 млн рублей в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Плановый объем начислений по тепловой энергии и горячему водоснабжению в рамках концессии по управлению Группой "Т Плюс" объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) г.Кстово и Кстовского района Нижегородской области в 2017 году составит 416 млн рублей. Концессия даст возможность компании реализовать инвестпрограмму модернизации теплосетевого имущества и повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

С 1 января 2017 года в соответствии с концессионным соглашением компания Т Плюс" осуществляет поставку тепловой энергии и ГВС потребителям Кстовского района, а также производит и самостоятельно поставляет горячую воду конечным потребителям. Кстова. До 1 января 2017 года "Т Плюс" производила поставку теплоэнергии для производства горячей воды оптовому потребителю-перепродавцу - ОАО "ТСКР".

Напомним, что концессионное соглашение по управлению объектами теплоснабжения и ГВС Кстовского района сроком 30 лет подписано в декабре 2016 года. В рамках соглашения сумма инвестиций Группы "Т Плюс" в теплосетевые активы Кстова и района составит 3,3 млрд рублей.

СПРАВКА:
В составе Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, АО "Нижегородские коммунальные системы" (Дзержинск) и Кстовские тепловые сети.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph