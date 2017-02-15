Нижегородская администрация примет в собственность участок на ул. Бурнаковской под строительство детсада Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода примет в собственность земельный участок на ул. Бурнаковской под строительство детсада. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Валентина Никулина на заседании комиссии Гордумы по имуществу 16 февраля 2017 года.



По ее словам, участок напротив дома 26А по ул. Бурнаковская (площадь - 11,4 тысячи кв. км) планируется передать из областной в муниципальную собственность для строительства детского дошкольного учреждения. Члены комиссии по имуществу вынесли этот вопрос на февральское заседание Гордумы.











Администрация Нижнего Новгорода примет в собственность земельный участок на ул. Бурнаковской под строительство детсада. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Валентина Никулина на заседании комиссии Гордумы по имуществу 16 февраля 2017 года.По ее словам, участок напротив дома 26А по ул. Бурнаковская (площадь - 11,4 тысячи кв. км) планируется передать из областной в муниципальную собственность для строительства детского дошкольного учреждения. Члены комиссии по имуществу вынесли этот вопрос на февральское заседание Гордумы. Ранее сообщалось , что администрация Нижнего Новгорода намерена построить детсад в мкрн Бурнаковский в 2018 году. Строительство детсада планируется начать в 2017 году, а в 2018 году - завершить. Всего на этот объект, по словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, планируется направить порядка 240 млн рублей. Изначально предполагалось , что аукцион по выбору подрядчика строительства детсада пройдет до ноября 2016 года, затем сроки были перенесены на 2017 год Напомним также , что к 2020 году в рамках федеральной программы в мкр Бурнаковкий планируется построить школу на тысячу мест. Вопрос по участку для этой школы пока не решен "из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ".

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