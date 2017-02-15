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Общество

Нижегородская администрация примет в собственность участок на ул. Бурнаковской под строительство детсада

16 февраля 2017 12:26  [142] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода примет в собственность земельный участок на ул. Бурнаковской под строительство детсада. Об этом сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Валентина Никулина на заседании комиссии Гордумы по имуществу 16 февраля 2017 года.

По ее словам, участок напротив дома 26А по ул. Бурнаковская (площадь - 11,4 тысячи кв. км) планируется передать из областной в муниципальную собственность для строительства детского дошкольного учреждения. Члены комиссии по имуществу вынесли этот вопрос на февральское заседание Гордумы.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода намерена построить детсад в мкрн Бурнаковский в 2018 году. Строительство детсада планируется начать в 2017 году, а в 2018 году - завершить. Всего на этот объект, по словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, планируется направить порядка 240 млн рублей.

Изначально предполагалось, что аукцион по выбору подрядчика строительства детсада пройдет до ноября 2016 года, затем сроки были перенесены на 2017 год.

Напомним также, что к 2020 году в рамках федеральной программы в мкр Бурнаковкий планируется построить школу на тысячу мест. Вопрос по участку для этой школы пока не решен "из-за санитарно-защитной зоны Сормовской ТЭЦ".

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