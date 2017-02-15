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Происшествия

Многодетная мать и ее подруга получили условные сроки за кражу ящика для пожертвований в Нижегородской области

16 февраля 2017 12:58  [407] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодая многодетная мать и ее подруга приговорены к условным срокам за кражу ящика для пожертвований в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 16 февраля 2017 года.

Суд установил, что подруги, которым во время преступления было 25 и 19 лет, в конце августа 2016 года около 23:00 в состоянии алкогольного опьянения зашли на одну из автозаправок Городца, чтобы позвонить своему знакомому.

Около окна кассы они увидели прозрачный ящик для пожертвования, в котором находились деньги, собираемые на лечение малолетнего ребенка, и 19-летняя осужденная предложила подруге похитить эти средства.

Убедившись, что за ней никто не наблюдает, младшая девушка подошла к ящику и зажигалкой подожгла трос, которым ящик крепился к стойке кассы. В это время ее подруга наблюдала за окружающей обстановкой. После того, как трос порвался, девушки взяли ящик с деньгами, и ушли с заправки.

Таким образом, осужденные похитили ящик для пожертвований стоимостью более 1 тысячи рублей, и около 6 тысяч рублей, которые находились в нем.

В прокуратуре отметили, что обе девушки ранее не судимы, 25-летняя - замужем, воспитывает троих малолетних детей.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч.2 ст.158 ч.2 УК РФ (кража) и назначил 19-летней девушке один год лишения свободы условно, 25-летней – один год и четыре месяца лишения свободы условно.

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