Облправительство сообщает о невозможности индексации выплат дольщикам долгостроя по ул.Голованова в Нижнем Новгороде Общество

Долгострой на ул.Голованова Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Облправительство сообщает о невозможности индексации выплат дольщикам долгостроя по ул.Голованова в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 16 февраля 2017 года.



В редакцию информагентства обратились обманутые дольщики данного дома. Они подчеркнули, что вкладывали деньги в строительство в конце 1990-х – начале 2000-х годов, и компенсация, которую им намерено выплатить правительство, будет равна той сумме, которую они заплатили за квартиры более 15 лет назад. "Суммы колеблются от 200 до 600 тысяч рублей", - отметили они.



В правительстве Нижегородской области сообщили, что выплата компенсации гражданам осуществляется в размере фактически оплаченной суммы от стоимости объекта долевого строительства, определенной договором с застройщиком.



"Нормами данного закона индексация не предусматривается. Кроме того, отметим низкую активностью граждан, поскольку они имели возможность получить данную меру государственной поддержки и ранее", - подчеркнули в правительстве.



В министерстве строительства также добавили, что по данным на конец 2016 года 39 граждан – дольщиков строительства домов №3 по ул. Голованова и №5 по пер. Гаражный - обратились и получили выплаты в общей сумме 19,814 млн рублей.



"Общее число оставшихся участников строительства данных домов составляет 69 человек. От них заявки на компенсацию не поступали. Размер предстоящих выплат составляет 89,362 млн рублей. Деньги будут выплачиваться по мере поступления и рассмотрения обращений", - отметили в министерстве.



Вопрос о признании данных объектов самовольными постройками, как подчеркнули в правительстве, в судебном порядке не решался. "Вместе с тем, в связи с выявлением дефектов в строительных конструкциях при проведении строительной экспертизы обоих объектов будут производиться демонтаж непригодных для использования конструкций в связи с тем, что они могут представлять опасность для граждан. Завершение их строительства невозможно без нарушения законодательства о градостроительной деятельности и требований технических регламентов", - добавили в министерстве.







Облправительство сообщает о невозможности индексации выплат дольщикам долгостроя по ул.Голованова в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области 16 февраля 2017 года.В редакцию информагентства обратились обманутые дольщики данного дома. Они подчеркнули, что вкладывали деньги в строительство в конце 1990-х – начале 2000-х годов, и компенсация, которую им намерено выплатить правительство, будет равна той сумме, которую они заплатили за квартиры более 15 лет назад. "Суммы колеблются от 200 до 600 тысяч рублей", - отметили они.В правительстве Нижегородской области сообщили, что выплата компенсации гражданам осуществляется в размере фактически оплаченной суммы от стоимости объекта долевого строительства, определенной договором с застройщиком."Нормами данного закона индексация не предусматривается. Кроме того, отметим низкую активностью граждан, поскольку они имели возможность получить данную меру государственной поддержки и ранее", - подчеркнули в правительстве.В министерстве строительства также добавили, что по данным на конец 2016 года 39 граждан – дольщиков строительства домов №3 по ул. Голованова и №5 по пер. Гаражный - обратились и получили выплаты в общей сумме 19,814 млн рублей."Общее число оставшихся участников строительства данных домов составляет 69 человек. От них заявки на компенсацию не поступали. Размер предстоящих выплат составляет 89,362 млн рублей. Деньги будут выплачиваться по мере поступления и рассмотрения обращений", - отметили в министерстве.Вопрос о признании данных объектов самовольными постройками, как подчеркнули в правительстве, в судебном порядке не решался. "Вместе с тем, в связи с выявлением дефектов в строительных конструкциях при проведении строительной экспертизы обоих объектов будут производиться демонтаж непригодных для использования конструкций в связи с тем, что они могут представлять опасность для граждан. Завершение их строительства невозможно без нарушения законодательства о градостроительной деятельности и требований технических регламентов", - добавили в министерстве. Напомним , в начале февраля администрация Нижнего Новгорода сообщила о планах застройщиков по вводу в эксплуатацию пяти из 17 долгостроев в 2017 году. Как сообщалось ранее , застройщики домов №3 по ул.Голованова и №5 по пер. Гаражный (ООО "СНТ Нагорный", ООО "Восход-2000" и ЗАО "Наш дом" соответственно) ликвидированы, а сами дома в 2014 году были признаны самовольными постройками.

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