Комитет по бюджету ЗС НО одобрил снижение доходов бюджета ТФОМС 2017 года почти на 5% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил снижение доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 2017 года почти на 5%. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 16 февраля 2017 года.



Как сообщила руководитель ТФОМС Светлана Малышева, изменения вносятся в связи с уточнением остатков средств на счетах фонда на конец 2016 года. С учетом изменений доходы ТФОМС на 2017 год составят 29 млрд 680,1 млн рублей (снижение 1,5 млрд рублей, или на 4,83% от первоначального бюджета), расходы - 29 млрд 811,1 млн рублей (снижение на 1,3 млрд рублей, или на 4,41%), дефицит - 130,9 млн рублей.



"Фонд медицинского страхования рассчитывается по нормативам, которые задают федералы. Когда мы рассчитывали бюджет ТФОМС осенью 2016 года, мы имели определенные установки федерального фонда, которые в последний момент, в конце декабря, были изменены. Сейчас нам довели поправочные коэффициенты, которые мы обязаны отразить у себя. Да, это потеря денег. Вначале нам обещали индексацию больше, чем инфляция, но в итоге оставили ровно по инфляции", - пояснил журналистам председатель комитета Александр Шаронов.



Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил снижение доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 2017 года почти на 5%. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 16 февраля 2017 года.Как сообщила руководитель ТФОМС Светлана Малышева, изменения вносятся в связи с уточнением остатков средств на счетах фонда на конец 2016 года. С учетом изменений доходы ТФОМС на 2017 год составят 29 млрд 680,1 млн рублей (снижение 1,5 млрд рублей, или на 4,83% от первоначального бюджета), расходы - 29 млрд 811,1 млн рублей (снижение на 1,3 млрд рублей, или на 4,41%), дефицит - 130,9 млн рублей."Фонд медицинского страхования рассчитывается по нормативам, которые задают федералы. Когда мы рассчитывали бюджет ТФОМС осенью 2016 года, мы имели определенные установки федерального фонда, которые в последний момент, в конце декабря, были изменены. Сейчас нам довели поправочные коэффициенты, которые мы обязаны отразить у себя. Да, это потеря денег. Вначале нам обещали индексацию больше, чем инфляция, но в итоге оставили ровно по инфляции", - пояснил журналистам председатель комитета Александр Шаронов. Напомним , ЗС НО одобрило закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год в ноябре 2016 года.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+