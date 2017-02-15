Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата ЗС НО от ЛДПР Политика

Андрей Тайг Фото: Столица Нижний (Роман Бородин) (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 16 февраля 2017 года.



9 февраля избирательная комиссия Нижегородской области согласовала



За регистрацию Тайга в качестве депутата сегодня проголосовали 12 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек). Сегодня Тайгу было вручено удостоверение об избрании его депутатом.







Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов



Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.



Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%. Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 16 февраля 2017 года.9 февраля избирательная комиссия Нижегородской области согласовала передачу мандата депутата регионального парламента от ЛДПР Андрею Тайгу. К 16 февраля Тайг предоставил документы о том, что не занимает должностей, несовместимых с работой в законодательном органе власти.За регистрацию Тайга в качестве депутата сегодня проголосовали 12 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек). Сегодня Тайгу было вручено удостоверение об избрании его депутатом. Напомним , что НРО партии ЛДПР предложило избиркому передать вакантный мандат генеральному директору ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний") Андрею Тайгу в начале февраля 2017 года.Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия в связи с переходом на должность первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получила три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.

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