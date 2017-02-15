Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата ЗС НО от ЛДПР

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина)
Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 16 февраля 2017 года.
9 февраля избирательная комиссия Нижегородской области согласовала передачу мандата
депутата регионального парламента от ЛДПР Андрею Тайгу. К 16 февраля Тайг предоставил документы о том, что не занимает должностей, несовместимых с работой в законодательном органе власти.
За регистрацию Тайга в качестве депутата сегодня проголосовали 12 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек). Сегодня Тайгу было вручено удостоверение об избрании его депутатом.
Напомним
, что НРО партии ЛДПР предложило избиркому передать вакантный мандат генеральному директору ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний") Андрею Тайгу в начале февраля 2017 года.
Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия
в связи с переходом на должность
первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получила
три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.
Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.
Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.
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