Ростелеком
Последние новости рубрики Политика
16 февраля 2017 14:13  [267] Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата ЗС НО от ЛДПР
16 февраля 2017 13:12  [225] Комитет по бюджету ЗС НО предложил облправительству рассмотреть вопрос акционирования ННТВ
16 февраля 2017 12:37  [551] Нижегородское правительство намерено включить дотационные СМИ в единый холдинг
16 февраля 2017 12:07  [278] Экс-депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск
15 февраля 2017 12:24  [1071] Татьяна Метелкина покинула пост директора ИД "Нижегородская правда" по решению учредителя
14 февраля 2017 11:43  [569] Нижегородский писатель Захар Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике
13 февраля 2017 10:17  [688] Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда
11 февраля 2017 12:50  [490] Две тысячи участков заработают в день предварительного голосования "ЕР" по определению кандидатов в региональные парламенты и гордумы
10 февраля 2017 18:34  [1209] Депутат Госдумы взял под контроль расследование поджога автомобиля единоросса в Арзамасе Нижегородской области
10 февраля 2017 14:37  [532] Суд перенес на 1,5 месяца рассмотрение дела по рухнувшему дому на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде из-за отпуска адвокатов
Политика

Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата ЗС НО от ЛДПР

16 февраля 2017 14:13  [267] Политика
Андрей Тайг (Фото: Столица Нижний (Роман Бородин))

Андрей Тайг

Фото: Столица Нижний (Роман Бородин)

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Региональный избирком зарегистрировал Андрея Тайга в качества депутата Заксобрания Нижегородской области (ЗС НО) от ЛДПР. Такое решение члены комиссии приняли на заседании 16 февраля 2017 года.

9 февраля избирательная комиссия Нижегородской области согласовала передачу мандата депутата регионального парламента от ЛДПР Андрею Тайгу. К 16 февраля Тайг предоставил документы о том, что не занимает должностей, несовместимых с работой в законодательном органе власти.

За регистрацию Тайга в качестве депутата сегодня проголосовали 12 присутствующих членов избиркома (всего в избиркоме 14 человек). Сегодня Тайгу было вручено удостоверение об избрании его депутатом.

Напомним, что НРО партии ЛДПР предложило избиркому передать вакантный мандат генеральному директору ООО "ДельтаСтрой" (застройщик ТРЦ "Фантастика", "Жар-Птица", "Седьмое небо" и бизнес-центр "Столица Нижний") Андрею Тайгу в начале февраля 2017 года.

Ранее сообщалось, что 26 января 2017 года лидер фракции ЛДПР, депутат Заксобрания Михаил Шатилов сложил полномочия в связи с переходом на должность первого заместителя главы администрации Приокского района. На выборах в Заксобрание в сентябре 2016 года ЛДПР получила три мандата, которые были переданы Михаилу Шатилову, Владиславу Атмахову и Никите Сорокину.

Напомним также, что депутатом Заксобрания Михаил Шатилов был избран по партийному списку в составе региональной группы №22, которую он возглавлял. Региональная группа №22 показала третий результат по голосам избирателей за партию, группа №23 (лидер - экс-депутат Заксобрания Дмитрий Чугрин) - четвертый.

Андрей Тайг возглавлял группу №21 в списке партии. Его группа показала седьмой результат по голосам избирателей за партию - 15,84%.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph