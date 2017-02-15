Проект нового здания Нижегородского областного суда
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Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По состоянию на 16 февраля полным ходом идет "чистовая" отделка помещений, выбраны и утверждаются материалы, проводятся работы по оформлению залов, холлов, иных помещений. Ведутся работы по подготовке проектного решения по расстановке мебели. Инженерные сети и коммуникации подготовлены, идет завершающий этап установки инженерных сетей. Начаты работы по благоустройству территории. Начаты работы по облицовке фасада здания.
В ходе инспекционной проверки хода строительства председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар отметил, что при таких темпах проведения строительных работ запланированные на декабрь 2017 года сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть пересмотрены в сторону более ранних
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