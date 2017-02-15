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16 февраля 2017 14:40  [322] Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года
Общество

Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года

16 февраля 2017 14:40  [322] Общество
Проект нового здания Нижегородского областного суда (Фото: пресс-службы Нижегородского областного суда)

Проект нового здания Нижегородского областного суда

Фото: пресс-службы Нижегородского областного суда

Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По состоянию на 16 февраля полным ходом идет "чистовая" отделка помещений, выбраны и утверждаются материалы, проводятся работы по оформлению залов, холлов, иных помещений. Ведутся работы по подготовке проектного решения по расстановке мебели. Инженерные сети и коммуникации подготовлены, идет завершающий этап установки инженерных сетей. Начаты работы по благоустройству территории. Начаты работы по облицовке фасада здания.

В ходе инспекционной проверки хода строительства председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар отметил, что при таких темпах проведения строительных работ запланированные на декабрь 2017 года сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть пересмотрены в сторону более ранних.

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