Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года Общество

Проект нового здания Нижегородского областного суда Фото: пресс-службы Нижегородского областного суда



По состоянию на 16 февраля полным ходом идет "чистовая" отделка помещений, выбраны и утверждаются материалы, проводятся работы по оформлению залов, холлов, иных помещений. Ведутся работы по подготовке проектного решения по расстановке мебели. Инженерные сети и коммуникации подготовлены, идет завершающий этап установки инженерных сетей. Начаты работы по благоустройству территории. Начаты работы по облицовке фасада здания.



В ходе инспекционной проверки хода строительства председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар отметил, что при таких темпах проведения строительных работ запланированные на декабрь 2017 года сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть пересмотрены в сторону Работы по строительству нового здания Нижегородского областного суда выполнены на 70% по данным на февраль 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.По состоянию на 16 февраля полным ходом идет "чистовая" отделка помещений, выбраны и утверждаются материалы, проводятся работы по оформлению залов, холлов, иных помещений. Ведутся работы по подготовке проектного решения по расстановке мебели. Инженерные сети и коммуникации подготовлены, идет завершающий этап установки инженерных сетей. Начаты работы по благоустройству территории. Начаты работы по облицовке фасада здания.В ходе инспекционной проверки хода строительства председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар отметил, что при таких темпах проведения строительных работ запланированные на декабрь 2017 года сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть пересмотрены в сторону более ранних

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