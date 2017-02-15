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Бизнес

Павловская птицефабрика направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы

16 февраля 2017 14:59  [239] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ООО Птицефабрика "Павловская" направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы. Об этом руководитель юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елена Батулина в рамках пресс-конференции 16 февраля.

По ее словам, организация составила досудебную жалобу и направила ее в АНО "Роскачество", так как считает информацию об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе птицы бренда "Павловская курочка" ложной.

"Наше предприятие регулярно подвергается проверкам, это часть технологического процесса. К нам от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги. Я думаю, что произошла техническая ошибка, но она ударила по деловой репутации компании. Мы не намерены воевать, поэтому направили им жалобу, а не подали судебный иск. В жалобе содержится просьба о публикации опровержения недостоверной информации на сайте", - отметила юрист.

Она также сообщила, что на данный момент ответа от "Роскачества" пока не последовало.

В свою очередь, замруководителя управления Россельхознадозра по Нижегородской области и Республике Марий Эл Владимир Слободенюк, также присутствующий на пресс-конференции, отметил, что за 2016 год их ведомство исследовало более 70 проб мяса птицефабрики и никаких отклонений от стандартных показателей не выявило.

По информации из управления Роспотребнадзора по региону, после публикации сведений было проведено административное расследование, с отбором проб выпускаемой продукции, которое не выявило в мясе антибиотиков.

Напомним, что 25 января 2017 года на сайте АНО "Роскачество" были опубликованы материалы, в которых указывалось, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

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