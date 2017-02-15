Павловская птицефабрика направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) ООО Птицефабрика "Павловская" направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы. Об этом руководитель юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елена Батулина в рамках пресс-конференции 16 февраля.



По ее словам, организация составила досудебную жалобу и направила ее в АНО "Роскачество", так как считает информацию об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе птицы бренда "Павловская курочка" ложной.



"Наше предприятие регулярно подвергается проверкам, это часть технологического процесса. К нам от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги. Я думаю, что произошла техническая ошибка, но она ударила по деловой репутации компании. Мы не намерены воевать, поэтому направили им жалобу, а не подали судебный иск. В жалобе содержится просьба о публикации опровержения недостоверной информации на сайте", - отметила юрист.



Она также сообщила, что на данный момент ответа от "Роскачества" пока не последовало.



В свою очередь, замруководителя управления Россельхознадозра по Нижегородской области и Республике Марий Эл Владимир Слободенюк, также присутствующий на пресс-конференции, отметил, что за 2016 год их ведомство исследовало более 70 проб мяса птицефабрики и никаких отклонений от стандартных показателей не выявило.



По информации из управления Роспотребнадзора по региону, после публикации сведений было проведено административное расследование, с отбором проб выпускаемой продукции, которое не выявило в мясе антибиотиков.



ООО Птицефабрика "Павловская" направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы. Об этом руководитель юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елена Батулина в рамках пресс-конференции 16 февраля.По ее словам, организация составила досудебную жалобу и направила ее в АНО "Роскачество", так как считает информацию об обнаружении антибиотиков тетрациклиновой группы в мясе птицы бренда "Павловская курочка" ложной."Наше предприятие регулярно подвергается проверкам, это часть технологического процесса. К нам от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги. Я думаю, что произошла техническая ошибка, но она ударила по деловой репутации компании. Мы не намерены воевать, поэтому направили им жалобу, а не подали судебный иск. В жалобе содержится просьба о публикации опровержения недостоверной информации на сайте", - отметила юрист.Она также сообщила, что на данный момент ответа от "Роскачества" пока не последовало.В свою очередь, замруководителя управления Россельхознадозра по Нижегородской области и Республике Марий Эл Владимир Слободенюк, также присутствующий на пресс-конференции, отметил, что за 2016 год их ведомство исследовало более 70 проб мяса птицефабрики и никаких отклонений от стандартных показателей не выявило.По информации из управления Роспотребнадзора по региону, после публикации сведений было проведено административное расследование, с отбором проб выпускаемой продукции, которое не выявило в мясе антибиотиков. Напомним , что 25 января 2017 года на сайте АНО "Роскачество" были опубликованы материалы, в которых указывалось, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+