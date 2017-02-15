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Культура и отдых

Нижегородская администрация планирует определить генподрядчика реконструкции театра "Вера" в марте 2017 года

16 февраля 2017 15:19  [126] Культура и отдых
Здание театра Вера (Фото: НИА Нижний Новгород)

Здание театра Вера

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует определить генерального подрядчика реконструкции театра "Вера" в марте 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации 16 февраля.

"В марте планируется оформить разрешение на строительство и провести электронный аукцион на определение генподрядчика", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в апреле текущего года администрация заключит контракт на реконструкцию театра. Горадминистрация рассчитывает, что подрядчик до начала зимы 2017-2018 гг завершит реконструкцию теплового контура здания, сделает окна и фасад, а зимой займется отделкой.

В администрации добавили, что средства регионального бюджета на строительство театра в размере 235 млн рублей будут перечислены до конца февраля этого года, а выделение средств городского бюджета в размере 17 млн рублей планируется вынести на заседание городской Думы 22 февраля.

"Проектировщики предлагают видоизменить фасад здания. По их задумке он будет выполнен в виде сказочного леса. Общая площадь театра не изменится, но во внутренней планировке произойдут изменения. Цеха, столярные мастерские и склады перенесут в подвал, а освободившееся пространство на первом и втором этажах превратят в детскую зону. Под сценой появится помещение для декораций. Зрительный зал будет расширен, увеличится число посадочных мест и ширина сцены. Важно, что в обновленном театре предусмотрены зрительные места и туалеты для людей с ограниченными возможностями", - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что администрация планирует начать реконструкцию театра "Вера" в конце апреля 2017 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года.

В декабре 2016 года сообщалось, что общий объем финансирования реконструкции театра составит чуть более 252 млн рублей.

Реконструкция здания началась в 2013 году, а уже в 2014 году - ее приостановили. 15 октября 2014 года Гордума по предложению регионального правительства приняла здание театра из областной собственности в муниципальную в стадии реконструкции. При этом ранее планировалось, что здание перейдет на баланс Нижнего Новгорода только после завершения его реконструкции.

Напомним, что 3 декабря 2015 года депутаты Гордумы предложили вернуть здание театра "Вера" из городской обратно в областную собственность, однако в итоге предложение так и не было рассмотрено на заседании Думы. Администрация города обратилась к облправительству с просьбой уменьшить ее долю софинансирования реконструкции театра с 50% до 10%, но тогда данное предложение региональные власти не поддержали. В декабре 2016 года стало известно, что городская администрация выделит 6% от необходимых средств, правительство - 94%.

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