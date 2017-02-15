Птицефабрика "Павловская" была уведомлена о результатах исследования, претензий от компании не было, - Роскачество Общество

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В сообщении Роскачества говорится, что производителям, чья продукция попала в категорию товаров с нарушениями, в соответствии с регламентами Роскачества, до публикации направляются результаты исследования. "Подтверждение о получении материалов ООО Птицефабрика "Павловская" получено нами в декабре 2016, то есть до официальной публикации результатов исследований. Претензий по проведенным исследованиям в Роскачество от данной компании не поступало", - подчеркивается в сообщении.



В пресс-релизе Роскачества также говорится, что, согласно результатам лабораторных испытаний, содержание остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в Павловской курочке выявлено на уровне 41,2 мкг/кг. Исследования проводились осенью 2016 года.



"Все опубликованные выводы Роскачества достоверны и основаны на результатах испытаний аккредитованных лабораторий Роспотребнадзора, Россельхознадзора и независимых региональных лабораторий", - резюмируется в сообщении.







Как заявила руководитель юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елена Батулина, к ним от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги. "Я думаю, что произошла техническая ошибка, но она ударила по деловой репутации компании", - сказала она.



25 января 2017 года на сайте АНО "Роскачество" были опубликованы материалы, в которых указывалось, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" ООО Птицефабрика "Павловская" была уведомлена о результатах исследования, претензий от компании не поступало. Об этом сообщает АНО "Роскачество" 16 февраля 2017 года.В сообщении Роскачества говорится, что производителям, чья продукция попала в категорию товаров с нарушениями, в соответствии с регламентами Роскачества, до публикации направляются результаты исследования. "Подтверждение о получении материалов ООО Птицефабрика "Павловская" получено нами в декабре 2016, то есть до официальной публикации результатов исследований. Претензий по проведенным исследованиям в Роскачество от данной компании не поступало", - подчеркивается в сообщении.В пресс-релизе Роскачества также говорится, что, согласно результатам лабораторных испытаний, содержание остатков антибиотиков тетрациклиновой группы в Павловской курочке выявлено на уровне 41,2 мкг/кг. Исследования проводились осенью 2016 года."Все опубликованные выводы Роскачества достоверны и основаны на результатах испытаний аккредитованных лабораторий Роспотребнадзора, Россельхознадзора и независимых региональных лабораторий", - резюмируется в сообщении. Напомним , ООО Птицефабрика "Павловская" 16 февраля завило, что направило жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы.Как заявила руководитель юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елена Батулина, к ним от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги. "Я думаю, что произошла техническая ошибка, но она ударила по деловой репутации компании", - сказала она.25 января 2017 года на сайте АНО "Роскачество" были опубликованы материалы, в которых указывалось, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

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