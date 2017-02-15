Нижегородская администрация намерена уйти от дублирования льгот для школьников из малоимущих семей к сентябрю 2017 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация планирует уйти от дублирования льгот по питанию для малоимущих школьников до сентября 2017 года. Об этом сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 16 февраля.



По ее словам, изначально порядок финансирования из городского и областного бюджетов льготного питания детей из малоимущих семей планировалась разработать до конца февраля 2017 года, однако такой механизм администрация пока не подготовила.



"Мы предлагаем продлить переходный период до сентября 2017 года. Таким образом, пока мы будем полностью оплачивать питание детей из малоимущих семей. Кроме того, остается льгота на



Она также добавила, что администрация прорабатывает вопрос финансирования питания детей, чьи многодетные семьи находятся в кризисной ситуации, но формально малоимущими не являются. Директор департамента образования Ирина Тарасова уточнила, что к постановлению о специальных комиссиях по определению нуждаемости таких семей есть вопросы у городской прокуратуры.



"Будем дорабатывать документ. Продолжим работу, уточним критерии", - отметила Ирина Тарасова.



Она также добавила, что число "льготников" по питанию в школах с ноября 2016 года уменьшилось с 14,9 до 13,9 тысячи.







Нижегородская администрация планирует уйти от дублирования льгот по питанию для малоимущих школьников до сентября 2017 года. Об этом сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Ирина Кудрявцева на заседании комиссии Гордумы по соцполитике 16 февраля.По ее словам, изначально порядок финансирования из городского и областного бюджетов льготного питания детей из малоимущих семей планировалась разработать до конца февраля 2017 года, однако такой механизм администрация пока не подготовила."Мы предлагаем продлить переходный период до сентября 2017 года. Таким образом, пока мы будем полностью оплачивать питание детей из малоимущих семей. Кроме того, остается льгота на 731 рубль из областного бюджета. К началу следующего учебного года мы рассчитываем уйти от дублирования льгот, сохранив при этом бесплатное питание для этой категории", - рассказала Ирина Кудрявцева.Она также добавила, что администрация прорабатывает вопрос финансирования питания детей, чьи многодетные семьи находятся в кризисной ситуации, но формально малоимущими не являются. Директор департамента образования Ирина Тарасова уточнила, что к постановлению о специальных комиссиях по определению нуждаемости таких семей есть вопросы у городской прокуратуры."Будем дорабатывать документ. Продолжим работу, уточним критерии", - отметила Ирина Тарасова.Она также добавила, что число "льготников" по питанию в школах с ноября 2016 года уменьшилось с 14,9 до 13,9 тысячи. Напомним , в декабре 2016 года Дума Нижнего Новгорода согласовала очередные изменения в перечне нуждающихся в льготном школьном питании детей. Тогда же сообщалось , что в школах планируется создать специальные комиссии, которые и будут устанавливать, насколько семья ребенка формально не является малоимущей и он нуждается в льготном питании. Напомним также , что в ноябре Дума согласовала исключение из списка "льготников" на питание две категории школьников - учащихся коррекционных и кадетских классов, а также конкретизацию перечня "льготников". В октябре Гордума отправила на доработку постановление, предусматривающее отмену льготного питания для учащихся коррекционных и кадетских классов, а также детей из многодетных семей - в том случае, если это не малоимущие дети. Ряд депутатов тогда публично высказались против таких предложений администрации.

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