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Бизнес

Более 300 человек посетили мастер-класс стилиста Дениса Гаммершмидта в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород"

16 февраля 2017 15:59  [99] Бизнес
Более 300 человек посетили мастер-класс стилиста Дениса Гаммершмидта в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба отеля 16 февраля 2017 года.

Организатором мастер-класса выступила компания "Астория Косметик" по многочисленным просьбам парикмахеров Нижнего Новгорода. Мероприятие прошло в конференц-зале "Ялта". Денис Гаммершмидт продемонстрировал мастерство модного окрашивания волос. В перерывах между обучением гости смогли расслабиться за кофе-брейком от ресторана отеля "Синема".

"Наша компания сделала выбор в пользу конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" по нескольким причинам. Во-первых, нам был необходим вместительный конгресс-зал, оформленный в современном стиле. Во-вторых, месторасположение отеля очень удобно для любого нашего клиента. Мы выражаем благодарность сотрудникам отеля за теплый прием и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - сказала генеральный директор компании "Астория Косметик" Лариса Тырина.

СПРАВКА:
Денис Гаммершмидт известен как тренер международного класса, дипломированный стилист и технолог нескольких брендов, выпускник итальянской академии "Tagliati il Successo" и испанской академии "Luis LIongueras", а также основатель креативной команды "Club Master".

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