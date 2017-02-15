Команда из Ленинского района победила во втором полуфинале викторины "Битва за Нижний" Общество

Команда из Ленинского района победила во втором полуфинале викторины Битва за Нижний Фото: ЗАО "Управление отходами-НН"

Команда из Ленинского района победила во втором полуфинале викторины "Битва за Нижний". Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Управление отходами-НН"Полуфинал интеллектуальной игры, которую уже четвёртый год проводит департамент по спорту и молодёжной политики администрации города, состоялся при поддержке ЗАО "Управление отходами-НН" 15 февраля 2017 года. Мероприятие проходило в учебно-методическом зале ФОК "Юность" в Московском районе. Темой игры стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Нижнего Новгорода в XIX веке, а также интересные факты о работе городской думы в этот отрезок истории."Много ли мы знаем о том, как и чем жил наш родной город сто двести лет назад? Как, например, тогда решалась актуальная сейчас тема вывоза и утилизации отходов? В каком году на главных площадях города появилась мостовая? Каким был первый водопровод? Пытаясь найти ответы на эти вопросы представители советов молодёжи Нижнего Новгорода словно заново открывают для себя наш город. Находятся и свои параллели. А есть и такие решения, которым мы можем поучиться у наших предков. Например, в том, что касается отходов – значительную их часть в XIX веке у горожан собирали старьёвщики и давали вещам вторую жизнь. На современной Почаине был целый торг из утили. И вообще наши предки гораздо бережнее относились и к вещам и к природе. Думаю, в Год экологии будет не лишним всмотреться вглубь веков и взять у наших пращуров самое лучшее" - отметил ведущий викторины, специалист по связям с общественностью ЗАО "Управление отходами" Денис Вотинцев.Победительницей в итоге стала команда из Ленинского района. Она и ещё две команды прошли в финал, который состоится осенью этого года.