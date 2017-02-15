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Бизнес

Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под производство одноразовых шприцев в Борском г.о.

16 февраля 2017 17:05  [142] Бизнес
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Инвестсовет Нижегородской облксти одобрил выделение земли под производство одноразовых шприцев в Борском г.о. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании совета, 16 февраля 2017 года.

Завод планируется расположить в пос. Неклюдово. Для его строительства инвестору – ООО "Снабполимер Медицина" – выделен земельный участок площадью 11 га. Помимо одноразовых безопасных шприцев, предприятие будет производить и системы для забора, переливания и хранения крови с инженерной защитой от повторного применения. Напомним, в это производство компания инвестирует 1,3 млрд рублей.

Как стало известно, объемы производства должны составить порядка 350 млн шприцев и столько же систем переливания крови в год. На первом этапе представители компании намерены сбывать свой товар в России и занять до 20% рынка. По информации представителей компании, в настоящее время продукция подобного рода ввозится в Россию из-за рубежа. Предполагается, что запуск предприятия будет осуществлен в конце 2019 года. Руководство компании рассматривает возможность реализации этого проекта в рамках специального инвестиционного контракта с региональным правительством.

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