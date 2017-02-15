Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина вручила спортинвентарь нижегородскому лицею №165 в рамках "Детский спорт" Спорт

Олимпийская чемпионка Дарья Шкурихина вручила спортинвентарь нижегородскому лицею №165 в рамках Детский спорт Фото: НРО "Единой России"



Мероприятие прошло 15 февраля. Дарья Шкурихина вручила ученикам лицея из Автозаводского района мячи для занятий различными видами спорта и другие спортивные принадлежности.



"Здорово, что "Единая Россия" реализует проект "Детский спорт" и помогает школам получить такой прекрасный инвентарь. Я вижу как рады ребята. Занятия физкультурой помогают совершенствоваться не только физически, но и формировать характер. Спорт это источник энергии, сила, которая заставляет развиваться, двигаться, не стоять на месте. Тягу к занятиям спортом нужно прививать с самого раннего возраста, тогда наши дети будут расти здоровыми, активными и успешными людьми", - отметила Дарья Шкурихина.



После окончания торжественного вручения спортинвентаря состоялся товарищеский матч по баскетболу между командами учащихся и педагогов лицея. Дарья Шкурихина произвела символическое вбрасывание мяча.



Лицей №165 отмечает в 2017 году юбилей, ему исполняется 20 лет. В учебном заведении работают секции по волейболу, баскетболу, спортивному туризму, плаванию. Ученики школы постоянно участвуют в городских и районных соревнованиях по разным видам спорта, где занимают призовые места.







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Проект "Единой России" "Детский спорт" возглавляет российская фигуристка Ирина Роднина. Основные задачи проекта - помощь в проведении массовых спортивных мероприятий, модернизация материально-технической базы и ремонт спортивных залов сельских школ.



Всего в рамках проекта учащиеся десяти школ Нижнего Новгорода и области получат мячи для занятий футболом, волейболом, баскетболом, и другой спортинвентарь. Подарки от "Единой России" уже получили школы Чкаловского и Кстовского районов и школа №187 Нижнего Новгорода. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, член регионального координационного совета сторонников "Единой России" Дарья Шкурихина вручила спортинвентарь нижегородскому лицею №165 в рамках партийного проекта "Детский спорт". Об этом сообщает НРО "ЕР" 16 февраля 2017 года.Мероприятие прошло 15 февраля. Дарья Шкурихина вручила ученикам лицея из Автозаводского района мячи для занятий различными видами спорта и другие спортивные принадлежности."Здорово, что "Единая Россия" реализует проект "Детский спорт" и помогает школам получить такой прекрасный инвентарь. Я вижу как рады ребята. Занятия физкультурой помогают совершенствоваться не только физически, но и формировать характер. Спорт это источник энергии, сила, которая заставляет развиваться, двигаться, не стоять на месте. Тягу к занятиям спортом нужно прививать с самого раннего возраста, тогда наши дети будут расти здоровыми, активными и успешными людьми", - отметила Дарья Шкурихина.После окончания торжественного вручения спортинвентаря состоялся товарищеский матч по баскетболу между командами учащихся и педагогов лицея. Дарья Шкурихина произвела символическое вбрасывание мяча.Лицей №165 отмечает в 2017 году юбилей, ему исполняется 20 лет. В учебном заведении работают секции по волейболу, баскетболу, спортивному туризму, плаванию. Ученики школы постоянно участвуют в городских и районных соревнованиях по разным видам спорта, где занимают призовые места. Напомним , что проект "Детский спорт" партии стартовал в Нижегородской области в начале января 2017 года.СПРАВКА:Проект "Единой России" "Детский спорт" возглавляет российская фигуристка Ирина Роднина. Основные задачи проекта - помощь в проведении массовых спортивных мероприятий, модернизация материально-технической базы и ремонт спортивных залов сельских школ.Всего в рамках проекта учащиеся десяти школ Нижнего Новгорода и области получат мячи для занятий футболом, волейболом, баскетболом, и другой спортинвентарь. Подарки от "Единой России" уже получили школы Чкаловского и Кстовского районов и школа №187 Нижнего Новгорода.

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