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Общество

БФ "ОМК-Участие" собрал более 160 тысяч рублей в рамках акции в Выксе Нижегородской области 14 февраля

16 февраля 2017 17:27  [71] Общество
БФ ОМК-Участие (Фото: БФ ОМК-Участие)

БФ ОМК-Участие

Фото: БФ "ОМК-Участие"

Благотворительный фонд (БФ) "ОМК-Участие" собрал более 160 тысяч рублей в рамках акции "С любовью в сердце" в Выксе Нижегородской области 14 февраля 2017 года. Об этом сообщает БФ 16 февраля.

Согласно информации, в этот день БФ "ОМК-Участие" организовал всех городах присутствия предприятий Объединенной металлургической компании традиционную благотворительную акцию. Цель акции в Выксе – сбор средств на приобретение иппотренажера для реабилитации детей-инвалидов, который будет установлен на базе развивающего центра "Созвездие" (ул. Островского, д.73).

В Выксе в рамках акции 14 февраля прошли благотворительные ярмарки, где были организованы продажи поделок и сувениров, сделанных руками детей-инвалидов и их родителей, воспитанников и педагогов учреждений дополнительного образования округа, гимназия №14, СРЦН г. Выкса.

В благотворительных ярмарках активное участие приняли сотрудники Выксунской производственной площадки. Так, в инженерном корпусе ВМЗ было собрано 44 814 рублей, АБК ТЭСЦ-4 – 25 802 рубля, столовой ЛПК - 45 140 рубля. В этом году к акции присоединились сотрудники заводоуправления №2 ВМЗ, где 14 февраля на ярмарке было собрано 18 100 рублей. В администрации г.о.г. Выкса в этот день было собрано 25 674,50 рублей. Кроме того, с 6 по 14 февраля в сети кафе "Просто вкусно" продавались пирожные, средства от продажи которых также планируется направить на приобретение оборудования для детей-инвалидов. Через онлайн-пожертвование на счет фонда на иппотренажер поступило 800 рублей.

В общей сложности в рамках акции выксунцами было собрано 160 тысяч 330,5 рублей (в 2016 году в ходе акции в Выксе собрали 115 тысяч 157 рублей).

СПРАВКА:
В 2012 году собранные в ходе акции средства были направлены на ремонт и оснащение детской игровой комнаты в выксунской ЦРБ, в 2013 и 2014 годах – на организацию балета "Щелкунчик" и "Белоснежка" Нижегородского театра оперы и балета, в 2015 году - на приобретение реабилитационного оборудования для педиатрического отделения Выксунской ЦРБ для детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями. В 2016 году на собранные в ходе акции средства была установлена детская игровая площадка в больничном городке ЦРБ.

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