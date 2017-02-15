Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
16 февраля 2017 17:34  [104] Инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода
16 февраля 2017 17:05  [132] Нижегородский инвестсовет одобрил выделение земли под производство одноразовых шприцев в Борском г.о.
16 февраля 2017 15:59  [101] Более 300 человек посетили мастер-класс стилиста Дениса Гаммершмидта в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород"
16 февраля 2017 14:59  [238] Павловская птицефабрика направила жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы
16 февраля 2017 11:57  [116] ТЦ "Мебельный базар" в Нижнем Новгороде разыграет путевку в Ялту среди своих покупателей 23 апреля
16 февраля 2017 11:42  [143] Нижегородское правительство планирует создать лизинговую госкомпанию с участием Федеральной корпорации МСП в 2017 году
16 февраля 2017 11:24  [140] Валерий Шанцев поручил профильным нижегородским министерствам наполнять актуальной информацией портал "Бизнес-навигатор"
16 февраля 2017 09:42  [160] Нижегородское ООО "Патриот" погасило более 740 тысяч рублей долга по зарплате после вмешательства прокуратуры
15 февраля 2017 17:10  [163] Саровбизнесбанк увеличил объем безналичных расчетов в 2016 году в два раза - до более 4 млрд рублей
15 февраля 2017 16:18  [162] Двадцать три участника из ПФО стали победителями акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус"
Бизнес

Инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода

16 февраля 2017 17:34  [104] Бизнес
Участок в границах Гоголя и Малой Покровской (Фото: Google maps)

Участок в границах Гоголя и Малой Покровской

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Инвестсовет Нижегородской области одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании инвестсовета, 16 февраля 2017 года.

Как сообщил замминистра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Владимир Никонов, построить два многоквартирных жилых дома в границах улиц Гоголя и Малой Покровской в рамках договора о развитии застроенной территории планирует ООО "ЭлитСтрой". Компании будет предоставлен в собственность земельный участок площадью почти 6 га. На нем, согласно регламенту, возможно строительство домов в четыре-шесть этажей.

Инвестор намерен вложить в строительство 470,5 млн рублей.

Напомним, в октябре 2014 года администрация Нижнего Новгорода утвердила два проекта планировки и межевания территории квартала в границах улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская и Гоголя. Сообщалось, что развитием данной территории занимаются ЗАО "Ойкумена" и ООО "ЭлитСтрой". В рамках развития территории планируется построить 419 квартир общей площадью 32 тысячи 680 кв. метров. Площадь помещений общественного назначения в проектируемых жилых домах составит 6 тысяч 410 кв. метров. Кроме того, в плане учтены подземные автостоянки на 599 мест и детское образовательное учреждение на 22 места. Квартал будет озеленен.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph