Валерий Шанцев поздравил выступавших за сборную РФ по хоккею с мячом нижегородских спортсменов с победой на ЧМ Спорт

Валерий Шанцев встретился со спортсменами Евгением Нероновым и Павлом Дадановым Фото: Юлии Горшковой

Губернатор Валерий Шанцев поздравил выступавших за юниорскую сборную России по хоккею с мячом нижегородских спортсменов Евгения Неронова и Павла Даданова с победой на Чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 16 февраля 2017 года.Согласно информации, сборная завоевала золотые медали. На торжественном мероприятии с участием Шанцева также присутствовали председатель правления хоккейного клуба "Старт" Юрий Ерофеев и министр спорта области Сергей Панов.В ходе встречи губернатор пообщался со спортсменами, а также обсудил дальнейшую карьеру хоккеистов Евгения Неронова и Павла Даданова с председателем правления хоккейного клуба "Старт" Юрием Ерофеева. "Сейчас перспектива у ребят понятна – играть в "Старте" и завоевывать медали", - пояснил глава региона.Валерий Шанцев отметил, что "хоккей с мячом – это один их самых популярных видов спорта в Нижегородской области, и команда "Старт" имеет хорошие традиции, ведь когда-то и кубок СССР был у наших хоккеистов".Председатель правления хоккейного клуба "Старт" Юрий Ерофеев, комментируя встречу нижегородских хоккеистов, сказал: "Я обратил внимание, что количество занимающихся русским хоккеем в Нижегородской области за последние три года увеличилось в два раза. Дмаю, что основной причиной для этого служит запуск программы строительства ФОКов, где мы можем открывать новые секции бенди. Я вижу, что губернаторская программа дает возможность приходить в спорт не только детишкам, но и создает рабочие места для тренеров, которые остаются работать в хоккее".СПРАВКА:Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет завершился в Сыктывкаре 29 января. Сборная России, за которую выступали игроки "Старта" и "Старта-2" Евгений Неронов и Павел Даданов, в финале играла со сборной Швеции и одержала победу.