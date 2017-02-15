Ассоциация "НАУРАЖ" планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Ассоциация "НАУРАЖ" (Национальная ассоциация участников рынка арендного жилья) планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 16 февраля 2017 года.



Совет рассмотрел и одобрил заявку ассоциации на предоставление земельного участка площадью 1 га для строительства такого объекта. Он будет представлять собой 12-этажное здание с помещениями для временного проживания и расположится на территории за Дворцом спорта "Нагорный" (Советский район, Нижний Новгород). Объем инвестиций в строительство составит 574 млн рублей.



"Землю на этой территории надо приводить в порядок. Арендное жилье – это требование сегодняшнего дня. У нас есть целый ряд нормативных документов, которые предписывают нам заняться строительством арендного жилья", - отметил губернатор Валерий Шанцев.



Ассоциация "НАУРАЖ" (Национальная ассоциация участников рынка арендного жилья) планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 16 февраля 2017 года.Совет рассмотрел и одобрил заявку ассоциации на предоставление земельного участка площадью 1 га для строительства такого объекта. Он будет представлять собой 12-этажное здание с помещениями для временного проживания и расположится на территории за Дворцом спорта "Нагорный" (Советский район, Нижний Новгород). Объем инвестиций в строительство составит 574 млн рублей."Землю на этой территории надо приводить в порядок. Арендное жилье – это требование сегодняшнего дня. У нас есть целый ряд нормативных документов, которые предписывают нам заняться строительством арендного жилья", - отметил губернатор Валерий Шанцев. Напомним , в октябре 2014 года сообщалось, что ООО "Нижегородский доходный дом" планирует построить в Нижнем Новгороде гостиницу длительного проживания к маю 2017 года.

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