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Общество

Ассоциация "НАУРАЖ" планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду

16 февраля 2017 18:05  [59] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Ассоциация "НАУРАЖ" (Национальная ассоциация участников рынка арендного жилья) планирует построить в Нижнем Новгороде дом для сдачи квартир в аренду. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 16 февраля 2017 года.

Совет рассмотрел и одобрил заявку ассоциации на предоставление земельного участка площадью 1 га для строительства такого объекта. Он будет представлять собой 12-этажное здание с помещениями для временного проживания и расположится на территории за Дворцом спорта "Нагорный" (Советский район, Нижний Новгород). Объем инвестиций в строительство составит 574 млн рублей.

"Землю на этой территории надо приводить в порядок. Арендное жилье – это требование сегодняшнего дня. У нас есть целый ряд нормативных документов, которые предписывают нам заняться строительством арендного жилья", - отметил губернатор Валерий Шанцев.

Напомним, в октябре 2014 года сообщалось, что ООО "Нижегородский доходный дом" планирует построить в Нижнем Новгороде гостиницу длительного проживания к маю 2017 года.

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