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Общество

Нижегородские синоптики прогнозируют до -20º ночью 16-17 февраля

16 февраля 2017 18:10  [60] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области до -20º ночью 16-17 февраля 2017 года. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

"16 и 17 февраля кратковременную передышку в осадках обусловит антициклон. Прогнозируется повышенный фон атмосферного давления", - сообщает Ольга Мокеева.

Температура воздуха днем при северо-западных ветрах ожидается от -3° до -8°, ночью похолодает до -10°...-15°, а при прояснениях до -20º.

При этом ранее синоптики прогнозировали в Нижегородской области 18-19 февраля 2017 года дневную температуру воздуха при юго-западном порывистом ветре и мокром снеге днем от +1° до -3°, а ночью от -2° до -7°.

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