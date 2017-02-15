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Культура и отдых

Нижегородские ТЦ "Союз Маринс Групп" проводят конкурс детского рисунка "Моя мама - лучшая на свете!"

16 февраля 2017 18:24  [23] Культура и отдых
ТЦ Сормовские зори (Фото: официальный сайт)

ТЦ Сормовские зори

Фото: официальный сайт

Расположенные в Нижнем Новгороде торговые центры (ТЦ) "Союз Маринс Групп" проводят конкурс детского рисунка "Моя мама - лучшая на свете!". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Конкурс приурочен к Международному женскому дню 8 марта. Он состоится в торговых центрах ЦУМ, ТЦ "Муравей" и универмаге "Сормовские зори".

Участником конкурса сможет стать любой ребенок в возрасте от семи до 15 лет. Рисунки на конкурс принимаются до 8 марта 2017 года на стойке администраторов торговых центров.

Лучшие работы участников конкурса будут представлены в официальных группах торговых центров в ВКонтакте, где все желающие смогут отдать голос за наиболее понравившийся рисунок.

По итогам интернет-голосования 11 марта 2017 года (в ЦУМе и ТЦ "Муравей") и 18 марта 2017 года (в универмаге "Сормовские зори") состоится награждение автора лучшей работы, который получит приз - поход всем классом в самый большой батутный парк Нижнего Новгорода "Razgon", расположенный в ТРК "Небо".

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