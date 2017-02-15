Нижегородские ТЦ "Союз Маринс Групп" проводят конкурс детского рисунка "Моя мама - лучшая на свете!" Культура и отдых

ТЦ Сормовские зори Фото: официальный сайт

Расположенные в Нижнем Новгороде торговые центры (ТЦ) "Союз Маринс Групп" проводят конкурс детского рисунка "Моя мама - лучшая на свете!". Об этом сообщает пресс-служба компании.Конкурс приурочен к Международному женскому дню 8 марта. Он состоится в торговых центрах ЦУМ, ТЦ "Муравей" и универмаге "Сормовские зори".Участником конкурса сможет стать любой ребенок в возрасте от семи до 15 лет. Рисунки на конкурс принимаются до 8 марта 2017 года на стойке администраторов торговых центров.Лучшие работы участников конкурса будут представлены в официальных группах торговых центров в ВКонтакте, где все желающие смогут отдать голос за наиболее понравившийся рисунок.По итогам интернет-голосования 11 марта 2017 года (в ЦУМе и ТЦ "Муравей") и 18 марта 2017 года (в универмаге "Сормовские зори") состоится награждение автора лучшей работы, который получит приз - поход всем классом в самый большой батутный парк Нижнего Новгорода "Razgon", расположенный в ТРК "Небо".