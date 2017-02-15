Валерий Шанцев заявил о создании рабочей комиссии с целью сохранения обнаруженных атриумов на Бору Нижегородской области Общество





По его словам, на Бору обнаружены металлические конструкции, похожие на уникальные павильоны, расположенные на нижегородской Стрелке. "Стрелка, возможно, не единственное место в области, куда в свое время со Всероссийской выставки 1896 года перевезли металлические атриумы – уникальные кружевные павильоны. Две подобные конструкции нашлись на Бору, на территории завода "Теплоход", - написал глава региона.



Он также отметил, что в настоящее время создается рабочая комиссия, в которую планируется пригласить архитекторов, градостроителей, общественных деятелей. "Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех, а вот каким образом – будем решать вместе", - подчеркнул Валерий Шанцев.







В 2015 году Губернатор Валерий Шанцев заявил о создании рабочей комиссии с целью сохранения обнаруженных уникальных атриумов на Бору Нижегородской области. Об этом глава региона сообщил в своем блоге в "Живом журнале" 16 февраля 2017 года.По его словам, на Бору обнаружены металлические конструкции, похожие на уникальные павильоны, расположенные на нижегородской Стрелке. "Стрелка, возможно, не единственное место в области, куда в свое время со Всероссийской выставки 1896 года перевезли металлические атриумы – уникальные кружевные павильоны. Две подобные конструкции нашлись на Бору, на территории завода "Теплоход", - написал глава региона.Он также отметил, что в настоящее время создается рабочая комиссия, в которую планируется пригласить архитекторов, градостроителей, общественных деятелей. "Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех, а вот каким образом – будем решать вместе", - подчеркнул Валерий Шанцев. Напомним , пакгаузы на нижегородской Стрелке поставлены на госучет как обладающие признаками объектов культурного наследия.В 2015 году стало известно , что металлические ажурные конструкции в пакгаузах – части павильонов Всероссийских промышленно - художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде соответственно. Общественные деятели, архитекторы выступили за их сохранение.

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