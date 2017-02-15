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Происшествия

Около 17 млн рублей похитил грабитель из банка в центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля, – источник

16 февраля 2017 22:49  [174] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова) Около 17 млн рублей похитил грабитель из банка в центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля, сообщил НИА "Нижний Новгород" источник в правоохранительных органах.

По его словам, в настоящее время ревизия в банке пока не завершилась, поэтому точная сумма похищенных средств еще будет уточняться. Наименование банка по-прежнему официально не называется.

Напомним, что утром 16 февраля 2017 года неизвестный похитил в здании банка, расположенного на ул. Ошарской Нижнего Новгорода, инкассаторскую сумку. Сумму денег, которые находились в сумке, ранее не называли, поскольку ее устанавливали сотрудники кредитного учреждения в ходе ревизии.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и опрашивали очевидцев. Также они изучали материалы с камер видеонаблюдения. Граждан, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, полиция просит сообщить по телефонам: (831) 268-45-00, 268-61-10 или по каналу связи 02.

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