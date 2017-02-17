Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
17 февраля 2017 16:42  [101] Нижегородские синоптики прогнозируют мокрый снег при порывистом ветре 21 февраля
17 февраля 2017 16:22  [117] Валерий Шанцев поддержал идею создания российско-кубинского центра лечения синдрома диабетической стопы в Нижнем Новгороде
17 февраля 2017 16:07  [545] "Водоканал" заявил об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в г. Кстово Нижегородской области
17 февраля 2017 14:45  [222] Замруководителя Россельхознадзора РФ поддержал позицию Роскачества в споре с ООО Птицефабрика "Павловская"
17 февраля 2017 14:43  [189] Суд признал незаконным решение о создании религиозной организации мусульман в Дзержинске Нижегородской области
17 февраля 2017 13:14  [156] Синоптики прогнозируют оттепель до +2° в Нижегородской области 18-19 февраля
17 февраля 2017 12:15  [148] Муниципальные учреждения Дзержинска Нижегородской области оплатили долги за теплоэнергию и ГВС почти на 43 млн рублей
17 февраля 2017 10:49  [193] Командно-штабное учение "Метель-стадион "Химик" прошло в Дзержинске Нижегородской области
17 февраля 2017 09:30  [601] Роспотребнадзор выявил признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области
16 февраля 2017 18:33  [852] Валерий Шанцев заявил о создании комиссии для сохранения обнаруженных на Бору Нижегородской области "кружевных павильонов"
Общество

Роспотребнадзор выявил признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области

17 февраля 2017 09:30  [601] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выявило признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове. Об этом сообщает региональное управление.

Согласно информации, 16 февраля 2017 года при проведении мониторинговых исследований качества питьевой воды в трёх точках разводящий сети в Кстове обнаружены признаки вирусного загрязнения. В целях проверки достоверности управлением Роспотребнадзора проводятся повторные исследования по расширенному перечню показателей.

Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"В профилактических целях МУП Водоканал осуществляет мероприятия по усилению технологии водоподготовки на водоочистных сооружениях", - говорится в собщении.

Управление Роспотребнадзора рекомендует местным жителям использовать воду для питья в кипячённом виде.

"Случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, не зарегистрировано", - резюмируется в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph