Роспотребнадзор выявил признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выявило признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове. Об этом сообщает региональное управление.Согласно информации, 16 февраля 2017 года при проведении мониторинговых исследований качества питьевой воды в трёх точках разводящий сети в Кстове обнаружены признаки вирусного загрязнения. В целях проверки достоверности управлением Роспотребнадзора проводятся повторные исследования по расширенному перечню показателей.Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий."В профилактических целях МУП Водоканал осуществляет мероприятия по усилению технологии водоподготовки на водоочистных сооружениях", - говорится в собщении.Управление Роспотребнадзора рекомендует местным жителям использовать воду для питья в кипячённом виде."Случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, не зарегистрировано", - резюмируется в сообщении.