Роспотребнадзор выявил признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области выявило признаки вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове. Об этом сообщает региональное управление.
Согласно информации, 16 февраля 2017 года при проведении мониторинговых исследований качества питьевой воды в трёх точках разводящий сети в Кстове обнаружены признаки вирусного загрязнения. В целях проверки достоверности управлением Роспотребнадзора проводятся повторные исследования по расширенному перечню показателей.
Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
"В профилактических целях МУП Водоканал осуществляет мероприятия по усилению технологии водоподготовки на водоочистных сооружениях", - говорится в собщении.
Управление Роспотребнадзора рекомендует местным жителям использовать воду для питья в кипячённом виде.
"Случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, не зарегистрировано", - резюмируется в сообщении.
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