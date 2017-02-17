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17 февраля 2017 10:11  [186] Двое мужчин погибли в результате пожаров в Нижегородской области 16 февраля
Происшествия

Двое мужчин погибли в результате пожаров в Нижегородской области 16 февраля

17 февраля 2017 10:11  [186] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое мужчин погибли в результате пожаров в Нижегородской области 16 февраля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Неосторожность при курении стала предположительной причиной пожара, произошедшего в личном жилом доме в г.Навашино. Сообщение о нем поступило в 06:16. На месте возгорания обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1972 года рождения. Обгорело домашнее имущество на площади 16 кв.м.

А в 11:35 поступило сообщение о пожаре на ул. Дружбы в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Там обгорел автомобиль "ВАЗ 2110" на площади 4 кв.м. На месте пожара также было обнаружено тело мужчины (1956 года рождения). В этом случае предположительной причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства.

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