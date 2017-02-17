Три человека пострадали в ДТП с участием Mercedes-Benz и трактора в Нижегородской области 16 февраля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали в ДТП с участием Mercedes-Benz и трактора в Нижегородской области 16 февраля. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 01:19 на ул. Разина в Кулебаках водитель Mercedes-Benz при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с трактором Амкодор-342В.В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры Mercedes-Benz, все трое госпитализированы с травмами различной степени тяжести.