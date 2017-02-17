Командно-штабное учение "Метель-стадион "Химик" прошло в Дзержинске Нижегородской области Общество

Стадион Химик

Командно-штабное учение "Метель-стадион "Химик" прошло в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону 16 февраля 2017 года.Согласно информации, учения проводились в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2017 год оперативным штабом в Нижегородской области на объекте массового пребывания людей – стадионе - в рамках единого замысла тренировки группировки сил и средств штаба и оперативных групп Дзержинска."В ходе учений осуществлялась проверка готовности функциональных групп штаба к действиям в рамках контртеррористической операции (КТО), отработка взаимодействия всех участников учения и совершенствование уровня их профессиональной подготовки при организации и проведении таких операций", - говорится в сообщении.В учениях были задействованы сотрудники штаба, подразделений УФСБ России по области, УССИ ФСО России в ПФО, ГУ МВД России по региону, управления Федеральной службы войск национальной гвардии по области, ГУ МЧС России по региону, управления на транспорте МВД России по ПФО, облправительства, Нижегородского территориального гарнизона МО РФ."В результате учений поставленные цели достигнуты, действия функциональных групп оперативной группировки и руководителей силовых структур оцениваются положительно", - резюмируется в сообщении.