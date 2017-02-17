Волго-Вятский банк провел семинар по вопросам банковского сопровождения гособоронзаказа Бизнес

Волго-Вятский банк провел расширенный семинар по актуальным вопросам банковского сопровождения Государственного оборонного заказа (ГОЗ) с участием представителя Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба банка 17 февраля 2017 года.Согласно информации, более 150 клиентов банка, предприятий оборонно-промышленного комплекса, промышленных предприятий, являющихся исполнителями Государственного оборонного заказа, посетили семинар по актуальным вопросам банковского сопровождения в рамках закона "О Государственном оборонном заказе".Руководители направления банковского сопровождения ГОЗ в Сбербанке рассказали об основных изменениях в банковском сопровождении, ответили на вопросы слушателей.Основным спикером встречи выступил заместитель директора департамента финансового мониторинга ГОЗ Минобороны России Станислав Спиридонов. Встреча носила дискуссионный характер. Участники в формате диалога со спикером обсудили текущие вопросы банковского сопровождения ГОЗ.СПРАВКА:Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк — один из 14 территориальных банков Сбербанка России. Осуществляет обслуживание клиентов в следующих регионах: Нижегородская, Кировская, Владимирская области, республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл. Филиальная сеть банка включает около 2000 подразделений, что обеспечивает максимальное удобство доступа к банковским услугам для всех жителей региона.