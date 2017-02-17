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Происшествия

Пенсионерка пыталась выброситься с балкона четвертого этажа в Нижнем Новгороде утром 17 февраля

17 февраля 2017 11:15  [472] Происшествия
(Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пенсионерка пыталась выброситься с балкона четвертого этажа в Нижнем Новгороде утром 17 февраля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, около 9:00 в Центр управления в кризисных ситуациях позвонили очевидцы и сообщили, что пенсионерка выкидывает вещи с балкона четвертого этажа пятиэтажного кирпичного дома в пер. Малом Ямском в Советском районе и намеревается прыгнуть сама. На место выехали пожарные 50-й и 28-й пожарно-спасательных частей.

По словам самой пенсионерки, сиделка закрыла дверь на ключ и ушла.

"Первыми прибыли сотрудники 50-й части. Увидев пожилую женщину, находившуюся в состоянии отчаянья, начальник караула Дмитрий Архипов, его помощник Александр Димашов и два пожарных Роман Петров и Евгений Комаров стали успокаивать женщину.
Было принято решение подняться к ней на автолестнице, которая должна была прибыть из 28-й пожарно-спасательной части. Пока пожарный автомобиль подъезжал к месту и разворачивал автолестницу, сотрудники МЧС решили сымитировать вскрытие двери, чтобы женщина успокоилась и знала, что дверь будет открыта", - говорится в сообщении.

Когда приехала автолестница, пожарные поднялись по ней к пенсионерке, взломали замок изнутри и пустили в квартиру медицинских работников, которые осмотрели женщину. К тому времени к пенсионерке пришла её сестра, на попечение которой пожарные и оставили пожилую женщину.

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Теги:
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