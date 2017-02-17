Нижегородский подросток приговорен к шести годам за действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Суд



Ребенок рассказал об этом своей матери только весной 2016 года. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подростка арестовали, но свою вину он не признал.



В ходе предварительного подросток обучался в одной из школ Городецкого района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.



Суд признал юношу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Подросток из Нижегородской области приговорен к шести годам воспитательной колонии за действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.Суд установил , что осужденный 16-летний юноша в 2015 году в доме одной из деревень Городецкого района совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки, которая в это время находилась в гостях у родственников.Ребенок рассказал об этом своей матери только весной 2016 года. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подростка арестовали, но свою вину он не признал.В ходе предварительного подросток обучался в одной из школ Городецкого района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.Суд признал юношу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+