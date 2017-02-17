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Происшествия

Нижегородский подросток приговорен к шести годам за действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки

17 февраля 2017 11:20  [480] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток из Нижегородской области приговорен к шести годам воспитательной колонии за действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.

Суд установил, что осужденный 16-летний юноша в 2015 году в доме одной из деревень Городецкого района совершил действия сексуального характера в отношении пятилетней девочки, которая в это время находилась в гостях у родственников.

Ребенок рассказал об этом своей матери только весной 2016 года. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, подростка арестовали, но свою вину он не признал.

В ходе предварительного подросток обучался в одной из школ Городецкого района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности.

Суд признал юношу виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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