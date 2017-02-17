"Ростелеком" информирует о появлении инвайт-кодов от Wargaming для частных клиентов Бизнес





Согласно информации, компания развивает собственную федеральную программу лояльности "Бонус" для частных клиентов. Теперь в Едином личном кабинете (ЕЛК) им доступны инвайт-коды от партнера – одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming.



"Ростелеком" наполнил программу лояльности дополнительными возможностями для любителей компьютерных игр. Для того чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать специальный код в момент регистрации в игре



Благодаря инвайт-кодам новые игроки получат премиальные наборы для игры. В "Наборе командира" для World of Warships – американский крейсер пятого уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В "Наборе танкиста" для World of Tanks (PC) – советский танк пятого уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель.



"Для получения инвайт-кода необходимо зайти в ЕЛК (lk.rt.ru) и обменять свои бонусы на инвайт-код. Для этого потребуется не более 600 бонусов, поэтому воспользоваться предложением сможет даже новый участник программы: при подключении к программе лояльности начисляется 500 приветственных бонусов, дополнительные 100 можно получить при заполнении своего профиля. Далее инвайт-код придет на электронную почту абонента, указанную в профиле ЕЛК", - говорится в сообщении. ПАО "Ростелеком" информирует о появлении инвайт-кодов от Wargaming для частных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании 17 февраля 2017 года.Согласно информации, компания развивает собственную федеральную программу лояльности "Бонус" для частных клиентов. Теперь в Едином личном кабинете (ЕЛК) им доступны инвайт-коды от партнера – одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming."Ростелеком" наполнил программу лояльности дополнительными возможностями для любителей компьютерных игр. Для того чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать специальный код в момент регистрации в игре тут или тут Благодаря инвайт-кодам новые игроки получат премиальные наборы для игры. В "Наборе командира" для World of Warships – американский крейсер пятого уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В "Наборе танкиста" для World of Tanks (PC) – советский танк пятого уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель."Для получения инвайт-кода необходимо зайти в ЕЛК (lk.rt.ru) и обменять свои бонусы на инвайт-код. Для этого потребуется не более 600 бонусов, поэтому воспользоваться предложением сможет даже новый участник программы: при подключении к программе лояльности начисляется 500 приветственных бонусов, дополнительные 100 можно получить при заполнении своего профиля. Далее инвайт-код придет на электронную почту абонента, указанную в профиле ЕЛК", - говорится в сообщении.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+