Ростелеком
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Бизнес

"Ростелеком" информирует о появлении инвайт-кодов от Wargaming для частных клиентов

17 февраля 2017 11:50  [128] Бизнес

ПАО "Ростелеком" информирует о появлении инвайт-кодов от Wargaming для частных клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании 17 февраля 2017 года.

Согласно информации, компания развивает собственную федеральную программу лояльности "Бонус" для частных клиентов. Теперь в Едином личном кабинете (ЕЛК) им доступны инвайт-коды от партнера – одного из крупнейших мировых разработчиков игр Wargaming.

"Ростелеком" наполнил программу лояльности дополнительными возможностями для любителей компьютерных игр. Для того чтобы воспользоваться ими, необходимо активировать специальный код в момент регистрации в игре тут или тут .

Благодаря инвайт-кодам новые игроки получат премиальные наборы для игры. В "Наборе командира" для World of Warships – американский крейсер пятого уровня Marblehead и семь дней доступа к премиум-аккаунту. В "Наборе танкиста" для World of Tanks (PC) – советский танк пятого уровня Черчилль III, семь дней доступа к премиум-аккаунту, большая аптечка и ремкомплект, а также автоматический огнетушитель.

"Для получения инвайт-кода необходимо зайти в ЕЛК (lk.rt.ru) и обменять свои бонусы на инвайт-код. Для этого потребуется не более 600 бонусов, поэтому воспользоваться предложением сможет даже новый участник программы: при подключении к программе лояльности начисляется 500 приветственных бонусов, дополнительные 100 можно получить при заполнении своего профиля. Далее инвайт-код придет на электронную почту абонента, указанную в профиле ЕЛК", - говорится в сообщении.

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