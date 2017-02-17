Двое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве и попытке утопить девушку Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двое жителей Нижегородской области предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве и попытке утопить девушку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.Следователи полагают, что двое подозреваемых мужчин в начале ноября 2016 года, зная, что одной из знакомой есть золотые украшения, которые принадлежат ее матери, решили забрать их. Для этого они приехали на территорию воинской части в Дивеевском районе, где в это время находилась потерпевшая на своем автомобиле.Один из подозреваемых подошел к машине потерпевшей, прислонил к голове предмет, похожий на пистолет, а потом, несколько раз ударив ладонью по щеке, потребовал отдать золотые украшения.После этого мужчины на своей машине отвезли девушку к пруду, и там один из них избил ее ногами и связал. А второй достал из багажника канистру, и, наполнив ее водой, привязал к ногам девушки. В таком состоянии они пообещали утопить потерпевшую, если она не отдаст им золотые украшения матери.Мужчины отпустили девушку после того, как она пообещала передать им то, что они просили.Сейчас в Дивеевский районный суд поступило уголовное дело по обвинению двух мужчин лиц в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).Кроме того, одному из мужчин по совокупности предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).