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Происшествия

Директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в растрате 6,6 млн рублей

17 февраля 2017 13:30  [253] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в растрате 6,6 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 17 февраля 2017 года.

Согласно информации, уголовное дело поступило в Дзержинский городской суд Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемый, используя свое служебное положение, в период с осени 2006 года по сентябрь 2012 года совершил незаконное отчуждение недвижимости (двух квартир и двух домов), закрепленной за госпредприятием, директором которого он был, в пользу своей дочери. После чего была произведена государственная регистрация права собственности на квартиры и жилые дома на имя дочери .

"Таким образом, обвиняемый совершил растрату, то есть хищение вверенного ему имущества, принадлежащего Нижегородской области, и причинил ущерб в особо крупном размере - на общую сумму 6,66 млн рублей", - говорится в сообщении.

Также директор госпредприятия обвиняется в использовании заведомо подложных документов при регистрации сделок с недвижимым имуществом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160, ч.3 160, ст.327 УК РФ.

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