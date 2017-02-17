Суд продолжит рассмотрение иска по переходу Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему 28 февраля Политика

город Арзамас Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Суд продолжит рассмотрение иска по переходу Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании суда 17 февраля.



Действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев



Представитель истца Наталья Кузнецова сегодня ходатайствовала об уточнении исковых требований: заявитель просит признать недействующими не только пункты решения Гордумы, касающиеся перехода на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий, но и весь документ.



"По решению Думы из устава убраны слова "глава администрации", и его полномочий в этом документе, соответственно, тоже нет. То есть, по сути, деятельность действующего сити-менеджера существенно ограничена", - отметила она. Суд ходатайство поддержал.



Представитель ответчика Евгений Гусев, в свою очередь, отметил, что до непосредственного избрания нового главы МСУ глава администрации Игорь Киселев продолжает исполнять свои полномочия по контракту. "Изменения в Устав в полном объеме будут применяться только после перехода на одноглавую систему", - добавил он.



Судья поинтересовался у Евгения Гусева, не усматривает ли он противоречия в своих словах о том, что глава администрации может продолжать исполнять полномочия, если во вступившем в силу Уставе они для него не прописаны. Ответить представитель ответчика затруднился, после чего суд принял решение о переносе заседания на 28 февраля, для того, чтобы дать ему время подготовить возражения.



Судья также сообщил, что во II декаде февраля была рассмотрена жалоба Гордумы Арзамаса на ограничительные меры прокуратуры и облсуда по применению нового устава в части перехода на одноглавую систему. Жалоба в итоге оставлена без удовлетворения. Ходатайство истца о наложении административного штрафа на ответчика за нарушения ограничительных мер суд также не поддержал.



Напомним, что на 10 февраля 2017 года



Конкурс в итоге так и не состоялся. Правительство Нижегородской области







Суд продолжит рассмотрение иска по переходу Арзамаса Нижегородской области на одноглавую систему 28 февраля 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании суда 17 февраля.Действующий глава арзамасской администрации Игорь Киселев оспаривает решение Гордумы о переходе Арзамаса на одноглавую систему управления после досрочного сложения полномочий главы МСУ. По его мнению, в ФЗ №131 ("Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ") говорится только об истечении полного срока полномочий (пять лет) как основание для перехода.Представитель истца Наталья Кузнецова сегодня ходатайствовала об уточнении исковых требований: заявитель просит признать недействующими не только пункты решения Гордумы, касающиеся перехода на одноглавую систему при досрочном сложении полномочий, но и весь документ."По решению Думы из устава убраны слова "глава администрации", и его полномочий в этом документе, соответственно, тоже нет. То есть, по сути, деятельность действующего сити-менеджера существенно ограничена", - отметила она. Суд ходатайство поддержал.Представитель ответчика Евгений Гусев, в свою очередь, отметил, что до непосредственного избрания нового главы МСУ глава администрации Игорь Киселев продолжает исполнять свои полномочия по контракту. "Изменения в Устав в полном объеме будут применяться только после перехода на одноглавую систему", - добавил он.Судья поинтересовался у Евгения Гусева, не усматривает ли он противоречия в своих словах о том, что глава администрации может продолжать исполнять полномочия, если во вступившем в силу Уставе они для него не прописаны. Ответить представитель ответчика затруднился, после чего суд принял решение о переносе заседания на 28 февраля, для того, чтобы дать ему время подготовить возражения.Судья также сообщил, что во II декаде февраля была рассмотрена жалоба Гордумы Арзамаса на ограничительные меры прокуратуры и облсуда по применению нового устава в части перехода на одноглавую систему. Жалоба в итоге оставлена без удовлетворения. Ходатайство истца о наложении административного штрафа на ответчика за нарушения ограничительных мер суд также не поддержал.Напомним, что на 10 февраля 2017 года было назначено заседание конкурсной комиссии по избранию главы МСУ. Документы подали только два человека: экс-мэр Арзамаса Михаил Бузин и замглавы администрации Арзамаса Александр Камаев. Экс-мэр города Татьяна Парусова заявку не подала "в связи с отсутствием решения "Единой России" о ее выдвижении".Конкурс в итоге так и не состоялся. Правительство Нижегородской области приняло решение не формировать "свою" половину комиссии по выбору главы Арзамаса до окончания процесса в облсуде. Для проведения конкурса было необходимо присутствие хотя бы 2/3 от состава (восемь членов) конкурсной комиссии, то есть не меньше шести человек. Дума Арзамаса планирует рассмотреть возможность назначения повторного конкурса по избранию главы МСУ до конца февраля. Напомним также , 19 января 2017 года Гордума одобрила вопрос о прекращении полномочий Татьяны Парусовой. В связи с ее досрочной отставкой по собственному желанию в городе должен состояться переход на одноглавую систему управления. В октябре 2016 года Дума Арзамаса рекомендовала главе администрации Игорю Киселеву уйти в отставку, однако он тогда сообщил, что уходить не собирается. Парусова была избрана мэром Арзамаса в сентябре 2015 года, Киселев - в ноябре того же года.

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