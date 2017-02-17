Суд прекратил производство по делу о банкротстве завода "Труд" в Нижегородской области Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Суд прекратил производство по делу о банкротстве завода "Труд" в Вачском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.



Согласно информации, ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", которое











СПРАВКА:

ПАО "Труд" – российское предприятие по производству металлоизделий: кованого ручного инструмента – топоров, кувалд, ножей хозяйственных и принадлежностей для кухни, столовых приборов из нержавеющей стали. В компании работают около 650 сотрудников. Предприятие ведет историю с 1830 года, с основания фабрики стальных изделий. Суд прекратил производство по делу о банкротстве завода "Труд" в Вачском районе Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте арбитражного суда региона.Согласно информации, ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", которое подало заявление о банкротстве предприятия , отказалось от иска. В связи с этим 13 февраля 2017 года суд принял решение прекратить производство по делу. Напомним, иск ресурсоснабжающей компании был подан в сентябре 2016 года. Сумма требований была указана в размере 6,1 млн рублей. Напомним также , в июне 2016 года стало известно, что ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" расторгло договор на поставку газа с заводом "Труд" за долги. Как сообщалось ранее , чистая прибыль завода за I полугодие 2016 года составила 328 тысяч рублей. Выручка предприятия за этот период составила 62,9 млн рублей.СПРАВКА:ПАО "Труд" – российское предприятие по производству металлоизделий: кованого ручного инструмента – топоров, кувалд, ножей хозяйственных и принадлежностей для кухни, столовых приборов из нержавеющей стали. В компании работают около 650 сотрудников. Предприятие ведет историю с 1830 года, с основания фабрики стальных изделий.

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