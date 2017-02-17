Изнасиловавший школьницу житель Лукояновского района Нижегородской области приговорен к 18 годам Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Установлено, что обвиняемый 20-летний житель одного из сел Лукояновского района днем 26 октября 2016 года, будучи в нетрезвом состоянии, напал на школьницу и изнасиловал девочку. Однако потерпевшей удалось убежать от насильника.



В ходе



Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и назначил ему наказание по совокупности приговоров сроком на 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



В СУ СК пояснили, что наказание за изнасилование несовершеннолетней предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако к этому сроку суд присоединил наказание за совершенные ранее преступления. Молодой человек из Нижегородской области приговорен к 18 годам за изнасилование школьницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.Установлено, что обвиняемый 20-летний житель одного из сел Лукояновского района днем 26 октября 2016 года, будучи в нетрезвом состоянии, напал на школьницу и изнасиловал девочку. Однако потерпевшей удалось убежать от насильника.В ходе предварительного расследования молодой человек свою вину признал частично. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения, не трудоустроен.Суд признал юношу виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и назначил ему наказание по совокупности приговоров сроком на 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В СУ СК пояснили, что наказание за изнасилование несовершеннолетней предусмотрено наказание в виде 15 лет лишения свободы, однако к этому сроку суд присоединил наказание за совершенные ранее преступления.

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