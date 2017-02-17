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Общество

Замруководителя Россельхознадзора РФ поддержал позицию Роскачества в споре с ООО Птицефабрика "Павловская"

17 февраля 2017 14:45  [219] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Замруководителя Россельхознадзора РФ Николай Власов поддержал позицию Роскачества в споре с ООО Птицефабрика "Павловская ". Об этом сообщается на сайте ведомства 17 февраля 2017 года.

"Официальная позиция Россельхознадзора заключается в том, что Роскачество ничего не напутало и корректно интерпретировало данные по количественному определению антибиотика доксициклина в мясе птицы. Попавшие в СМИ комментарии сотрудников Нижегородского территориального управления Россельхознадзора являются личным мнением комментировавших инцидент должностных лиц, основанным на неверной интерпретации норм права. Эти должностные лица получили разъяснения о причинах сделанной ими ошибки и должную оценку своих неаккуратных высказываний", - говорится в его обращении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении также отмечается, что в рассматриваемом случае концентрация доксициклина, установленная в лабораторных исследованиях, составляла 41,2 мкг/кг с погрешностью измерения ± 10,3 мкг/кг. "То есть истинная концентрация доксициклина в исследованной пробе Павловской курочки заключена в диапазоне от 30,9 до 51,5 мкг/кг, что в три-пять раз выше, чем предельно допустимое его содержание", - поясняется в обращении.

По словам Николая Власова, разноречивые интерпретации установленного в лабораторном исследовании предельного допустимого содержания антибиотика обусловлены противоречиями в нормативной базе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"От лица Россельхознадзора приношу извинения коллегам из Роскачества за этот инцидент", - заключил эксперт.

Напомним, по информации АНО "Роскачество", ООО Птицефабрика "Павловская" была уведомлена о результатах исследования, претензий от компании не поступало. В свою очередь ООО Птицефабрика "Павловская" 16 февраля 2017 года завило, что направило жалобу в Роскачество на публикацию материалов об обнаружении антибиотиков в мясе птицы. По словам руководителя юридического отдела правового департамента агрохолдинга ООО "УК "Русское поле", в состав которого входит птицефабрика, Елены Батулиной, к ним от "Роскачества" не поступало никаких уведомлений о каких-либо исследованиях, о том, когда они проводились, каковы их итоги.

25 января 2017 года на сайте АНО "Роскачество" были опубликованы материалы, в которых указывалось, что в продукции ООО Птицефабрика "Павловская" обнаружены антибиотики тетрациклиновой группы.

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