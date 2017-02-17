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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на убийство друга из-за оскорблений

17 февраля 2017 15:20  [115] Происшествия
Следственный комитет РФ (Фото: НИА Нижний Новгород)

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство друга из-за оскорблений. Об этом сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области 17 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что преступление совершил 46-летний житель Сормовского района Нижнего Новгорода, находясь у себя дома на ул. Культуры. Вечером 15 февраля 2017 года у него в гостях находился друг-ровесник, и они распивали алкогольные напитки. Потом друзья поссорились из-за того, что гость оскорбил хозяина квартиры.

В ответ на это подозреваемый нанес товарищу два ранения ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где оказали медицинскую помощь, благодаря которой он остался жив.

В отношении хозяина квартиры возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

СУ СК отметили, что в 1998 году мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Сейчас он трудоустроен.

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