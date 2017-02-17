Нижегородский завод Красное Сормово построил для CMS второй танкер RST27
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ПАО "Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) построил и спустил на воду второй танкер проекта RST27 для компании Caspian Marine Services Limited (CMS, зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Об этом сообщает пресс-служба завода 17 февраля 2017 года.
Судно получило название Pioneer-2. Его передача заказчику планируется после швартовых и ходовых испытаний, которые пройдут с открытием навигации.
Напомним
, что контракт на строительство двух танкеров этого проекта нижегородский завод и CMS заключили в апреле 2016 года.
Первый
из двух танкеров под названием Pioneer "Красное Сормово" передало заказчику в конце октября прошло года. Он спущен на воду
19 августа 2016 года.
СПРАВКА:
Танкеры проекта RST27 - самоходные суда "Волго-Дон макс" класса смешанного (река-море) плавания. Длина судна составляет 140,85 м, ширина - 16,7 м, высота борта - 6 м, дедвейт в реке - 5,4 тысячи тонн, в море - 7 тысяч тонн. Суда предназначены для перевозки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, с обеспечением одновременной перевозки двух сортов груза.
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