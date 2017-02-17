"Водоканал" заявил об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в г. Кстово Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев) МУП "Городской водоканал г.Кстово" сообщает об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в приемной организации.



17 февраля управление Роспотребнадзора по Нижегородской области



В Кстовском водоканале, в свою очередь, сообщили об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды. "Никаких отключений воды не планируется", - добавили в организации.



МУП "Городской водоканал г.Кстово" сообщает об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в приемной организации.17 февраля управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило , что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.В Кстовском водоканале, в свою очередь, сообщили об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды. "Никаких отключений воды не планируется", - добавили в организации. Напомним , в Роспотребнадзоре также сообщили, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, не зарегистрировано.

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