"Водоканал" заявил об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в г. Кстово Нижегородской области

(НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев)
МУП "Городской водоканал г.Кстово" сообщает об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды в Кстове Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в приемной организации.
17 февраля управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило
, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.
В Кстовском водоканале, в свою очередь, сообщили об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды. "Никаких отключений воды не планируется", - добавили в организации.
Напомним
, в Роспотребнадзоре также сообщили, что случаев инфекционных заболеваний, связанных с употреблением воды, не зарегистрировано.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+