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Бизнес

Оператору "Дом.ру" грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе" в Нижегородской области

17 февраля 2017 16:13  [122] Бизнес
(Фото: russiagoingglobal.com)

Фото: russiagoingglobal.com

АО "Эр-Телеком Холдинг" (оператор связи "Дом.ру") грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение закона "О рекламе" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 17 февраля 2017 года.

В управлении уточнили, что в конце 2016 года в антимонопольное ведомство обратился житель Нижегородской области, который указал на то, "Эр-Телеком Холдинг" распространяет рекламу своих услуг в виде звонков без предварительного согласия абонента.

Заявитель пояснил, что в 2012-2013 годах в течение трех месяцев являлся абонентом "Дом.ру", но позже расторг договор, однако на протяжении 2016 года ему на телефонный номер поступали звонки от этого оператора с рекламной своих услуг.

В конце прошлого года УФАС признало "Эр-Телеком Холдинг" нарушившим рекламное законодательство, а сейчас намерено возбудить дело об административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе), ответственность за которую для юридических лиц предусматривает штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

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