Валерий Шанцев поддержал идею создания российско-кубинского центра лечения синдрома диабетической стопы в Нижнем Новгороде Общество

Валерий Шанцев и Эмилио Лосада Гарсия Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Валерий Шанцев поддержал инициативу посла Республики Куба Эмилио Лосада Гарсия о создании научно-практического российско-кубинский центра диагностики и лечения синдрома диабетической стопы на базе больницы №33 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 17 февраля 2017 года."В регионе ежегодно госпитализируются около тысячи пациентов с таким синдромом. В центре будут применяться современные технологии для оказания помощи гражданам, страдающим этим недугом", - отметил глава региона.Глава города напомнил, что регион сотрудничает с кубинской стороной с 2014 года. "Мы сотрудничаем и в сфере здравоохранения. Основы этой работы были заложены в ходе нашей встречи в рамках Международного бизнес-саммита. В сентябре 2015 года начата совместная российско-кубинская деятельность по внедрению новой технологии лечения тяжелейшего осложнения диабета - синдрома диабетической стопы. Она проводится на базе городской больницы №33 с использованием инновационного препарата "Эберпрот-П", разработанного кубинским Центром генной инженерии и биотехнологий "Эбер-Биотек", - напомнил Валерий Шанцев.Глава региона поблагодарил господина посла за предоставление лекарства на безвозмездной основе. "Результаты лечения были положительными. В настоящее время "Эберпрот-П" включен в государственный реестр лекарственных средств России, в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения. Однако он является дорогостоящим: на курс лечения одному пациенту требуется порядка 730 тысяч рублей, что не укладывается в финансовый норматив затрат на оказание медицинской помощи этой группе пациентов, который составляет порядка 25 тысяч рублей", - пояснил губернатор.Эмилио Лосада Гарсия пообещал обсудить вопрос с производителями по сокращению расходов при покупке препаратов.СПРАВКА:По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 2016 года товарооборот между Нижегородской областью и Кубой составил 3,6 млн долларов (увеличение на 34,4%). Экспорт составил 3,6 млн долларов (увеличение 34,4%). По итогам 2016 года по объему товарооборота с Нижегородской областью Куба заняла 59-е место из 143 стран – внешнеторговых партнеров Нижегородской области.