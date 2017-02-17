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Общество

Нижегородские синоптики прогнозируют мокрый снег при порывистом ветре 21 февраля

17 февраля 2017 16:42  [100] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские синоптики прогнозируют мокрый снег при порывистом ветре 21 февраля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, в этот день на погоду будет влиять теплый и влажный атлантический воздух. Ожидается в основном облачная погода с мокрым снегом и гололедом. При западном порывистом ветре днем ожидаются оттепели до 0…+2°.

В ночь на 22 февраля в регион придут слабые морозы до -3…-6°, очередной циклонический вихрь принесет более интенсивные осадки преимущественно в виде снега, которые сохранятся и в дневные часы. Ожидаются также метели, не исключены снежные заносы, гололедные явления, порывистый ветер. Максимальные значения температуры воздуха при пасмурной погоде составят -1…-2°. На дорогах будут неблагоприятные условия, возможно ухудшение видимости.

23 февраля вновь будет неустойчивая погода со значительной облачностью. На фоне низкого атмосферного давления временами возможен снег, на открытых участках метель. Минимальная температура воздуха ночью составит -5…-7°, в пригородах при прояснениях на 2-3° холоднее, дневная температура воздуха будет составлять -1…-3°.

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Теги:
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