Премьера спектакля "Алиса в стране чудес" состоится в нижегородском ТЮЗе 25 февраля Культура и отдых

Нижегородский Театр юного зрителя Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, спектакль поставлен по пьесе драматурга Дмитрия Дашкова, который попытался сохранить глубокий смысл сказки Льюиса Кэрролла и вместе с тем сделать её восприятие доступной даже для самых маленьких зрителей.



Режиссёр Карен Нерсисян так определяет главную идею своего спектакля: "Эта странная и смешная сказка с хорошо известным сюжетом, повествуя о простых истинах, учит самым сложным вещам на свете. И прежде всего – дару любви, способному превратить скучный мир в мир невероятный и прекрасный. Я вообще не вижу смысла что-либо делать без любви, а тем более - ставить спектакли".



Над премьерой работали: режиссёр-постановщик Карен Нерсисян, художник-постановщик Ольга Лагеда, художник по костюмам Наталья Симакова, композитор Александр Шевцов, балетмейстер – заслуженный работник культуры России Асия Горбачёва. В ролях: заслуженные артисты РФ Александр Барковский и Анатолий Чухнов, артисты Владимир Берегов, Фёдор Боровков, Анастасия Волох, Артём Дубинин, Екатерина Дубинина, Татьяна Миронова, Ирина Страхова, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Алексей Филиппов, Анна Энская.



Премьера спектакля "Алиса в стране чудес" состоится в нижегородском Театре юного зрителя 25 февраля. Об этом сообщает министерство культуры региона.Согласно информации, спектакль поставлен по пьесе драматурга Дмитрия Дашкова, который попытался сохранить глубокий смысл сказки Льюиса Кэрролла и вместе с тем сделать её восприятие доступной даже для самых маленьких зрителей.Режиссёр Карен Нерсисян так определяет главную идею своего спектакля: "Эта странная и смешная сказка с хорошо известным сюжетом, повествуя о простых истинах, учит самым сложным вещам на свете. И прежде всего – дару любви, способному превратить скучный мир в мир невероятный и прекрасный. Я вообще не вижу смысла что-либо делать без любви, а тем более - ставить спектакли".Над премьерой работали: режиссёр-постановщик Карен Нерсисян, художник-постановщик Ольга Лагеда, художник по костюмам Наталья Симакова, композитор Александр Шевцов, балетмейстер – заслуженный работник культуры России Асия Горбачёва. В ролях: заслуженные артисты РФ Александр Барковский и Анатолий Чухнов, артисты Владимир Берегов, Фёдор Боровков, Анастасия Волох, Артём Дубинин, Екатерина Дубинина, Татьяна Миронова, Ирина Страхова, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Алексей Филиппов, Анна Энская. Напомним , что репетиции спектакля в театре начались с января 2017 года.

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