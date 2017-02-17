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Культура и отдых

Премьера спектакля "Алиса в стране чудес" состоится в нижегородском ТЮЗе 25 февраля

18 февраля 2017 11:00  [91] Культура и отдых
Нижегородский Театр юного зрителя (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский Театр юного зрителя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Премьера спектакля "Алиса в стране чудес" состоится в нижегородском Театре юного зрителя 25 февраля. Об этом сообщает министерство культуры региона.

Согласно информации, спектакль поставлен по пьесе драматурга Дмитрия Дашкова, который попытался сохранить глубокий смысл сказки Льюиса Кэрролла и вместе с тем сделать её восприятие доступной даже для самых маленьких зрителей.

Режиссёр Карен Нерсисян так определяет главную идею своего спектакля: "Эта странная и смешная сказка с хорошо известным сюжетом, повествуя о простых истинах, учит самым сложным вещам на свете. И прежде всего – дару любви, способному превратить скучный мир в мир невероятный и прекрасный. Я вообще не вижу смысла что-либо делать без любви, а тем более - ставить спектакли".

Над премьерой работали: режиссёр-постановщик Карен Нерсисян, художник-постановщик Ольга Лагеда, художник по костюмам Наталья Симакова, композитор Александр Шевцов, балетмейстер – заслуженный работник культуры России Асия Горбачёва. В ролях: заслуженные артисты РФ Александр Барковский и Анатолий Чухнов, артисты Владимир Берегов, Фёдор Боровков, Анастасия Волох, Артём Дубинин, Екатерина Дубинина, Татьяна Миронова, Ирина Страхова, Сергей Усов, Олег Фаттахов, Алексей Филиппов, Анна Энская.

Напомним, что репетиции спектакля в театре начались с января 2017 года.

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