Полицейские Сарова Нижегородской помощи присоединились к поискам пропавшего Павла Фомина Происшествия

ПСО Волонтер



По имеющейся информации, 28-летний Павел Фомин ушел из дома 30 января 2017 года, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.



Приметы мужчины: на вид 26-28 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, лицо худое прямоугольное, спинка носа выпуклая, лоб средний по высоте прямой, глаза серо-голубые, подбородок прямоугольный с "ямочкой", волосы темно-русые, короткая стрижка.



Был одет в темно-синие джинсы, в светло-синюю куртку-пуховик на молнии с капюшоном. Под курткой черная футболка, синтетическая спортивная кофта на молнии синего цвета. На голове была надета шапка трикотажная черного цвета с серебристой подкладкой, на ногах – зимние ботинки коричневого цвета на шнурках.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (83130) 60-522, 60-538, 8-920-021-30-57 или по каналу связи 02.





Полицейские Сарова Нижегородской помощи присоединились к поискам пропавшего Павла Фомина. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.По имеющейся информации, 28-летний Павел Фомин ушел из дома 30 января 2017 года, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.Приметы мужчины: на вид 26-28 лет, рост 188 см, худощавого телосложения, лицо худое прямоугольное, спинка носа выпуклая, лоб средний по высоте прямой, глаза серо-голубые, подбородок прямоугольный с "ямочкой", волосы темно-русые, короткая стрижка.Был одет в темно-синие джинсы, в светло-синюю куртку-пуховик на молнии с капюшоном. Под курткой черная футболка, синтетическая спортивная кофта на молнии синего цвета. На голове была надета шапка трикотажная черного цвета с серебристой подкладкой, на ногах – зимние ботинки коричневого цвета на шнурках.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 8 (83130) 60-522, 60-538, 8-920-021-30-57 или по каналу связи 02. Напомним , что в начале февраля 2017 года с просьбой оказать помощь в поисках мужчины родственники обратились к поисково-спасательному отряду "Волонтер".

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