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Происшествия

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы зарезавшего женщину жителя Дзержинска Нижегородской области

18 февраля 2017 11:27  [104] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы зарезавшего женщину жителя Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что 3 августа 2016 года в утреннее время в квартире дома по пр. Свердлова города Дзержинска в ходе ссоры с хозяевами 42-летний подсудимый нанес ножевые ранения в область шеи гражданским супругам. От полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась на месте, ее 43-летний сожитель остался жив.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он сообщил следователям СК, что в то утро он поссорился с хозяевами, у которых находился в гостях, на бытовой почве из-за взаимных оскорблений. Ранее он был неоднократно судим.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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