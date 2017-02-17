Суд приговорил к 14 годам лишения свободы зарезавшего женщину жителя Дзержинска Нижегородской области Происшествия

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Суд приговорил к 14 годам лишения свободы зарезавшего женщину жителя Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.Следствие и суд установили, что 3 августа 2016 года в утреннее время в квартире дома по пр. Свердлова города Дзержинска в ходе ссоры с хозяевами 42-летний подсудимый нанес ножевые ранения в область шеи гражданским супругам. От полученных телесных повреждений 44-летняя женщина скончалась на месте, ее 43-летний сожитель остался жив.В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемых деяниях признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он сообщил следователям СК, что в то утро он поссорился с хозяевами, у которых находился в гостях, на бытовой почве из-за взаимных оскорблений. Ранее он был неоднократно судим.Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.