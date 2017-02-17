Роспотребнадзор обнаружил норовирус в воде в Кстове Нижегородской области Общество





Согласно информации, в связи с обнаружением в водопроводной воде г. Кстово признаков вирусного загрязнения (в трех контрольных точках), управлениеРоспотребнадзора 17 февраля провело првторное исследование по расширенному перечню показателей. По результатам обнаружено в одной контрольной точке признаки вирусного загрязнения ( РНК норовирусов). Лабораторный контроль будет продолжен.







Роспотребнадзор обнаружил норовирус в воде в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает управление Роспотребндзора по региону.Согласно информации, в связи с обнаружением в водопроводной воде г. Кстово признаков вирусного загрязнения (в трех контрольных точках), управлениеРоспотребнадзора 17 февраля провело првторное исследование по расширенному перечню показателей. По результатам обнаружено в одной контрольной точке признаки вирусного загрязнения ( РНК норовирусов). Лабораторный контроль будет продолжен. Напомним , что 17 февраля 2017 года управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило, что выявило признаки загрязнения воды в городе. Ведомство организовало комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Напомним , что в Кстовском водоканале, в свою очередь, сообщили об отсутствии вирусного загрязнения питьевой воды.

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