Неизвестные подожгли машину сотрудника администрации Балахнинского района Нижегородской области 16 февраля Происшествия

кадр с камеры наружного наблюдения Фото: администрация балахнинского района



Согласно информации, происшествие случилось 16 февраля в 09:15. Машину начальника отдела муниципального контроля Балахнинского района Людмилы Пищаскиной подожгли прямо на стоянке около администрации



Камеры наружного наблюдения администрации зафиксировали на стоянке человека в капюшоне, который подошёл к машине, положил на капот предмет прямоугольной формы (предположительно, пакет с уже открытой канистрой), бросил горящую спичку и убежал в направлении домов ул.Лесопильной. Машина вспыхнула моментально.



Пожар был локализован очевидцами. В непосредственной близости с горящей машиной находилось ещё 19 легковых автомобилей. Стоянка расположена в восьми метрах от здания администрации района и в 30 метрах от жилых многоквартирных домов. Отделом МВД России по Балахнинскому району проводится проверка в порядке инцидента.



В функции отдела муниципального контроля администрации Балахнинского района входит жилищный и земельный контроль, контроль в области торговой деятельности. В последнее время отделом совместно с полицией велась активная работа по прекращению работы торговых точек, незаконно занимающихся продажей алкогольной продукции.



По мнению главы МСУ Балахнинского района Павла Коженкова, происшествие связано с профессиональной деятельностью работника администрации, в частности с участившимися рейдами по выявлению незаконной алкогольной продукции.



Неизвестные подожгли машину сотрудника администрации Балахнинского района Нижегородской области 16 февраля. Об этом собщается на сайте адмистрации Балахны.Согласно информации, происшествие случилось 16 февраля в 09:15. Машину начальника отдела муниципального контроля Балахнинского района Людмилы Пищаскиной подожгли прямо на стоянке около администрацииКамеры наружного наблюдения администрации зафиксировали на стоянке человека в капюшоне, который подошёл к машине, положил на капот предмет прямоугольной формы (предположительно, пакет с уже открытой канистрой), бросил горящую спичку и убежал в направлении домов ул.Лесопильной. Машина вспыхнула моментально.Пожар был локализован очевидцами. В непосредственной близости с горящей машиной находилось ещё 19 легковых автомобилей. Стоянка расположена в восьми метрах от здания администрации района и в 30 метрах от жилых многоквартирных домов. Отделом МВД России по Балахнинскому району проводится проверка в порядке инцидента.В функции отдела муниципального контроля администрации Балахнинского района входит жилищный и земельный контроль, контроль в области торговой деятельности. В последнее время отделом совместно с полицией велась активная работа по прекращению работы торговых точек, незаконно занимающихся продажей алкогольной продукции.По мнению главы МСУ Балахнинского района Павла Коженкова, происшествие связано с профессиональной деятельностью работника администрации, в частности с участившимися рейдами по выявлению незаконной алкогольной продукции. Напомним , что это уже третий случай поджога автомобилей чиновников и политиков в региоее с начала 2017 года. 3 февраля неизвестные подожгли автомобиль депутата из г.Выкса Александра Кобякова, 8 был сожжен автомобиль руководителя ИК "ЕР" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова.

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