Ростелеком
Последние новости рубрики Происшествия
18 февраля 2017 14:15  [403] Неизвестные подожгли машину сотрудника администрации Балахнинского района Нижегородской области 16 февраля
18 февраля 2017 11:27  [159] Суд приговорил к 14 годам лишения свободы зарезавшего женщину жителя Дзержинска Нижегородской области
18 февраля 2017 11:19  [779] СК начал проверку после размещения в интернете ролика о массовой драке школьниц в Сарове Нижегородской области
18 февраля 2017 11:12  [142] Полицейские Сарова Нижегородской помощи присоединились к поискам пропавшего Павла Фомина
17 февраля 2017 16:50  [212] Нижегородец подозревается в производстве и сбыте "ядовитой незамерзайки"
17 февраля 2017 15:20  [209] Нижегородец подозревается в покушении на убийство друга из-за оскорблений
17 февраля 2017 14:06  [281] Изнасиловавший школьницу житель Лукояновского района Нижегородской области приговорен к 18 годам
17 февраля 2017 13:30  [355] Директор нижегородского лесхоза предстанет перед судом по обвинению в растрате 6,6 млн рублей
17 февраля 2017 13:12  [228] Двое нижегородцев предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве и попытке утопить девушку
17 февраля 2017 12:16  [1725] Трое нижегородцев приговорены почти к 37 годам совокупно за изнасилование несовершеннолетней
Происшествия

Неизвестные подожгли машину сотрудника администрации Балахнинского района Нижегородской области 16 февраля

18 февраля 2017 14:15  [403] Происшествия
кадр с камеры наружного наблюдения (Фото: администрация балахнинского района)

кадр с камеры наружного наблюдения

Фото: администрация балахнинского района

Неизвестные подожгли машину сотрудника администрации Балахнинского района Нижегородской области 16 февраля. Об этом собщается на сайте адмистрации Балахны.

Согласно информации, происшествие случилось 16 февраля в 09:15. Машину начальника отдела муниципального контроля Балахнинского района Людмилы Пищаскиной подожгли прямо на стоянке около администрации

Камеры наружного наблюдения администрации зафиксировали на стоянке человека в капюшоне, который подошёл к машине, положил на капот предмет прямоугольной формы (предположительно, пакет с уже открытой канистрой), бросил горящую спичку и убежал в направлении домов ул.Лесопильной. Машина вспыхнула моментально.

Пожар был локализован очевидцами. В непосредственной близости с горящей машиной находилось ещё 19 легковых автомобилей. Стоянка расположена в восьми метрах от здания администрации района и в 30 метрах от жилых многоквартирных домов. Отделом МВД России по Балахнинскому району проводится проверка в порядке инцидента.

В функции отдела муниципального контроля администрации Балахнинского района входит жилищный и земельный контроль, контроль в области торговой деятельности. В последнее время отделом совместно с полицией велась активная работа по прекращению работы торговых точек, незаконно занимающихся продажей алкогольной продукции.

По мнению главы МСУ Балахнинского района Павла Коженкова, происшествие связано с профессиональной деятельностью работника администрации, в частности с участившимися рейдами по выявлению незаконной алкогольной продукции.

Напомним, что это уже третий случай поджога автомобилей чиновников и политиков в региоее с начала 2017 года. 3 февраля неизвестные подожгли автомобиль депутата из г.Выкса Александра Кобякова, 8 был сожжен автомобиль руководителя ИК "ЕР" в Арзамасе Нижегородской области Евгения Горшкова.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph