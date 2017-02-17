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Спорт

Матч юных звезд турнира "Поколение-НН" пройдет в Нижнем Новгороде 19 февраля

19 февраля 2017 11:05  [34] Спорт
Матч юных звезд турнира "Поколение-НН" пройдет на площадке ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде 19 февраля. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, на матч юных звезд каждая команда дивизиона со спортсменами 2005 года рождения выставит по два игрока, а также по участнику на конкурс дальних бросков и конкурс мастерства. Помимо самого матча в рамках мероприятия пройдут конкурсы дальних бросков и защитников.

В торжественном открытии турнира примут участие министр спорта области Сергей Панов, генеральный директор БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов, председатель областной федерации баскетбола Олег Кокарев.

Начало в 13:30.

СПРАВКА:
"Поколение-НН" - молодежный проект баскетбольного клуба "Нижний Новгород", целью которого является воспитание молодого поколения нижегородских баскетболистов, а также повышение квалификации детских тренеров города и области. Под его эгидой проходит турнир "Поколение-НН" среди команд Нижнего Новгорода и региона, который в этом году получил статус первенства области. В сезоне 2016-2017 в соревнованиях принимают участие два возрастных дивизиона игроков 2005 и 2006 годов рождения.

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