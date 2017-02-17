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Общество

МЧС не исключает в Нижегородской области возникновения ЧС на автотрассах из-за метели и снежных заносов 19 февраля

19 февраля 2017 13:18  [194] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС не исключает в Нижегородской области возникновения ЧС на автотрассах из-за метели и снежных заносов 19 февраля. Об этом сообщает региональное ведомство.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в этот день местами по области и в Нижнем Новгороде ожидается усиление юго-западного ветра до 13-18 м/с, а также метель, гололедные явления, на дорогах местами возможны снежные заносы, накат.

"В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, падением деревьев со слабой корневой системой", - говорится в сообщении.

Также увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах федерального, регионального и местного значения.

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Теги:
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